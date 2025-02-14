Не только морозы до -15: настоящий погодный аттракцион ждет Ростов на выходных

В начале выходных, 15 февраля, в Ростов придут дожди и мокрый снег. В первой половине суток возможно налипание снега на проводах и ветках деревьев, а дороги покроет слой льда. Ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду, а температура опустится до -6.