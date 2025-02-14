Не только морозы до -15: настоящий погодный аттракцион ждет Ростов на выходных

Posted 14 февраля, 08:02
Published 14 февраля, 08:02
Modified 14 февраля, 08:04
Updated 14 февраля, 08:04
В начале выходных, 15 февраля, в Ростов придут дожди и мокрый снег. В первой половине суток возможно налипание снега на проводах и ветках деревьев, а дороги покроет слой льда. Ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду, а температура опустится до -6.
В регионе на некоторых территориях в эти сутки упадет видимость из-за тумана. Также ожидается метель с порывами ветра до 18 метров в секунду. Температура при этом будет колебаться от -12 до +8 градусов.
В воскресенье, 16 февраля, погода резко изменится. Регион снова накроет снегопад, а температура упадет до -15 градусов ночью, а днем — не поднимется выше нуля. В Ростове дороги станут скользкими, а ветер стихнет до 10 метров в секунду.