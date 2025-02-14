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Posted 14 февраля, 08:02

Published 14 февраля, 08:02

Modified 14 февраля, 08:04

Updated 14 февраля, 08:04

Перепады температуры зимой

Не только морозы до -15: настоящий погодный аттракцион ждет Ростов на выходных

14 февраля 2025, 08:02
Фото: rostovgazeta.ru. Перепады температуры зимой

Температурные качели до 20 градусов накроют Ростовскую область на выходных

На выходных Ростовскую область ждут метель, гололед и температурные качели до 20 градусов, сообщают синоптики.

В начале выходных, 15 февраля, в Ростов придут дожди и мокрый снег. В первой половине суток возможно налипание снега на проводах и ветках деревьев, а дороги покроет слой льда. Ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду, а температура опустится до -6.

В регионе на некоторых территориях в эти сутки упадет видимость из-за тумана. Также ожидается метель с порывами ветра до 18 метров в секунду. Температура при этом будет колебаться от -12 до +8 градусов.

В воскресенье, 16 февраля, погода резко изменится. Регион снова накроет снегопад, а температура упадет до -15 градусов ночью, а днем — не поднимется выше нуля. В Ростове дороги станут скользкими, а ветер стихнет до 10 метров в секунду.

Морозы до -23 градусов ударят в Ростовской области
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Ранее дончан предупредили о резком понижении температуры до -23 градусов на грядущей неделе.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Снег#Температура#Синоптики#Температурные качели
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