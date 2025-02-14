Обменники в Ростове отказывают в покупке долларов на фоне укрепления рубля

Posted 14 февраля, 09:35
Published 14 февраля, 09:35
Modified 14 февраля, 09:37
Updated 14 февраля, 09:37
По данным ЦБ, на 14 февраля 2025 года курс 1 доллар оценивается в 91,0313 рубля.
По мнению ростовского экономиста Леонида Стрельникова, дончанам стоит с осторожностью отнестись к валютным махинациям.
«Мы наблюдаем достаточно резкое снижение курса и если есть необходимость разменять валюту — ждать не стоит. Резкое падение может обернуться и резким ростом. На ближайшее время доллар зафиксируется в районе 90-97 рублей. Вряд ли он опустится ниже отметки в 89 рублей, предпосылок для этого нет», — считает экономист.
По мнению Леонида Стрельникова, в феврале для ростовчан наступил выгодный момент чтобы купить доллары.
«На этой неделе обменники в Ростове уже отказывали желающим в покупке доллара. До конца 2024 года Центральный банк России не закупал доллары. Это значит, что на всех желающих, как крупных экспортно-импортных компаний, так и обывателей, долларов может и не хватить. Тут уже действует простейшее правило спроса и предложения: чем выше спрос на дефицитный товар, тем выше его цена. Вполне вероятно, что через несколько месяцев доллар вернется к прежним отметкам в районе 100 рублей. В этом случае покупка валюты сейчас окажется выгодным вложением», — считает эксперт.
Ростовчанам, у которых уже имеются сбережения в долларах, Леонид Стрельников советует ничего не делать с валютой.
«Тут все просто: обменивать валюту на рубли нужно только в том случае, если это необходимо. Если есть цель получить выгоду, вспомните стоимость доллара на момент покупки и сопоставьте ее с актуальным курсом на продажу», — добавляет эксперт.
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