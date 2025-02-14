Обменники в Ростове отказывают в покупке долларов на фоне укрепления рубля

«На этой неделе обменники в Ростове уже отказывали желающим в покупке доллара. До конца 2024 года Центральный банк России не закупал доллары. Это значит, что на всех желающих, как крупных экспортно-импортных компаний, так и обывателей, долларов может и не хватить. Тут уже действует простейшее правило спроса и предложения: чем выше спрос на дефицитный товар, тем выше его цена. Вполне вероятно, что через несколько месяцев доллар вернется к прежним отметкам в районе 100 рублей. В этом случае покупка валюты сейчас окажется выгодным вложением», — считает эксперт.