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Posted 14 февраля, 09:35

Published 14 февраля, 09:35

Modified 14 февраля, 09:37

Updated 14 февраля, 09:37

Экономист объяснил, что ростовчанам делать с долларом

Обменники в Ростове отказывают в покупке долларов на фоне укрепления рубля

14 февраля 2025, 09:35
Фото: Aleksandr Popov/Unsplash. Экономист объяснил, что ростовчанам делать с долларом
Сюжет
Эксклюзив
Доллар может вернуться к отметке в 100 рублей через несколько месяцев, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский экономист Леонид Стрельников.

По данным ЦБ, на 14 февраля 2025 года курс 1 доллар оценивается в 91,0313 рубля.

По мнению ростовского экономиста Леонида Стрельникова, дончанам стоит с осторожностью отнестись к валютным махинациям.

«Мы наблюдаем достаточно резкое снижение курса и если есть необходимость разменять валюту — ждать не стоит. Резкое падение может обернуться и резким ростом. На ближайшее время доллар зафиксируется в районе 90-97 рублей. Вряд ли он опустится ниже отметки в 89 рублей, предпосылок для этого нет», — считает экономист.

По мнению Леонида Стрельникова, в феврале для ростовчан наступил выгодный момент чтобы купить доллары.

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«На этой неделе обменники в Ростове уже отказывали желающим в покупке доллара. До конца 2024 года Центральный банк России не закупал доллары. Это значит, что на всех желающих, как крупных экспортно-импортных компаний, так и обывателей, долларов может и не хватить. Тут уже действует простейшее правило спроса и предложения: чем выше спрос на дефицитный товар, тем выше его цена. Вполне вероятно, что через несколько месяцев доллар вернется к прежним отметкам в районе 100 рублей. В этом случае покупка валюты сейчас окажется выгодным вложением», — считает эксперт.

«До конца 2024 года Российский Банк не закупал доллары»
«До конца 2024 года Российский Банк не закупал доллары». Фото: 1MI

Ростовчанам, у которых уже имеются сбережения в долларах, Леонид Стрельников советует ничего не делать с валютой.

«Тут все просто: обменивать валюту на рубли нужно только в том случае, если это необходимо. Если есть цель получить выгоду, вспомните стоимость доллара на момент покупки и сопоставьте ее с актуальным курсом на продажу», — добавляет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что разминирование Азовского моря может обойтись в миллиард долларов.

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