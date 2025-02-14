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Posted 14 февраля, 09:30

Published 14 февраля, 09:30

Modified 14 февраля, 09:33

Updated 14 февраля, 09:33

Авиационную опасность объявили по трем районам Ростовской области

«Отойдите от окон»: авиационную опасность объявили в Ростовской области 14 февраля

14 февраля 2025, 09:30
Фото: mil.ru. Авиационную опасность объявили по трем районам Ростовской области

Авиационную опасность объявили в Ростовской области 14 февраля

Авиационную опасность объявили 14 февраля в нескольких районах Ростовской области. Об этом рассказали в приложении экстренной информации РСЧС.

В пятницу, 14 февраля, в 11.55 авиационную опасность объявили в Миллеровском районе Ростовской области. Местным жителям порекомендовали обезопасить себя и отойти от окон.

«Сохраняйте спокойствие и отойдите от окон», — пишет РСЧС.

В это же время стало известно об опасности атаки с воздуха в Азовском, Неклиновском и Белокалитвинском районах.

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Ранее в Ростовской области средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку с воздуха. Об этом стало известно 14 февраля в 05.00. Позже в Минобороны сообщили, сколько всего беспилотников удалось уничтожить.

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