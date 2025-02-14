«Отойдите от окон»: авиационную опасность объявили в Ростовской области 14 февраля

Posted 14 февраля, 09:30
Published 14 февраля, 09:30
Modified 14 февраля, 09:33
Updated 14 февраля, 09:33
В пятницу, 14 февраля, в 11.55 авиационную опасность объявили в Миллеровском районе Ростовской области. Местным жителям порекомендовали обезопасить себя и отойти от окон.
«Сохраняйте спокойствие и отойдите от окон», — пишет РСЧС.
В это же время стало известно об опасности атаки с воздуха в Азовском, Неклиновском и Белокалитвинском районах.
Ранее в Ростовской области средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку с воздуха. Об этом стало известно 14 февраля в 05.00. Позже в Минобороны сообщили, сколько всего беспилотников удалось уничтожить.