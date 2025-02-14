Отряды силовиков нагрянули в жилые районы в Ростове-на-Дону. Что происходит в городе?

Posted 14 февраля, 15:42
Published 14 февраля, 15:42
Modified 14 февраля, 15:44
Updated 14 февраля, 15:44
В пятницу днем, 14 февраля, полицейские начали массовые проверки соблюдения законов в Ростове-на-Дону. Правоохранителей заметили на Левенцовке, в некоторых районах Октябрьского района и даже в Вересаево.
Так, люди в форме ходят по квартирам, проверяют документы и говорят, что таким образом ищут нелегальных мигрантов. Такой напор напугал ростовчан, и они начали думать, что это может быть очередное мошенничество.
Однако правоохранительные органы подтвердили, что проверки ведутся в самом деле. Для своего спокойствия горожане могут смело уточнить данные сотрудника или позвонить в дежурную часть территориального отдела.
Ранее стало известно, что более 3,2 тысячи нелегальных мигрантов выявили в Ростовской области.