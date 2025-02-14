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Posted 14 февраля, 15:42

Published 14 февраля, 15:42

Modified 14 февраля, 15:44

Updated 14 февраля, 15:44

Массовые рейды по жилым районам Ростова-на-Дону устроили силовики

Отряды силовиков нагрянули в жилые районы в Ростове-на-Дону. Что происходит в городе?

14 февраля 2025, 15:42
Фото: 1MI. Массовые рейды по жилым районам Ростова-на-Дону устроили силовики

Массовые рейды по жилым районам Ростова-на-Дону устроили силовики

Сотрудники полиции заполонили некоторые районы Ростова-на-Дону. А все из-за проверки соблюдения законодательства. Подробнее о ситуации в городе рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В пятницу днем, 14 февраля, полицейские начали массовые проверки соблюдения законов в Ростове-на-Дону. Правоохранителей заметили на Левенцовке, в некоторых районах Октябрьского района и даже в Вересаево.

Так, люди в форме ходят по квартирам, проверяют документы и говорят, что таким образом ищут нелегальных мигрантов. Такой напор напугал ростовчан, и они начали думать, что это может быть очередное мошенничество.

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Однако правоохранительные органы подтвердили, что проверки ведутся в самом деле. Для своего спокойствия горожане могут смело уточнить данные сотрудника или позвонить в дежурную часть территориального отдела.

Ранее стало известно, что более 3,2 тысячи нелегальных мигрантов выявили в Ростовской области.

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