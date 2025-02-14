Памятник неэффективности: Слюсарь раскритиковал ремонт стадиона в Ростовской области

Posted 14 февраля, 04:34
Published 14 февраля, 04:34
Modified 14 февраля, 04:34
Updated 14 февраля, 04:34
Скандальный стадион «Шахтер» — один из известных долгостроев Ростовской области. Его реконструкция длится уже несколько лет. Как сообщил Юрий Слюсарь, все работы необходимо «любыми способами» завершить в 2025 году.
«Строящиеся социальные объекты не должны становиться „памятниками государственной неэффективности“», — говорит Юрий Слюсарь.
Он добавил, что всего на развитие строительной отрасли в 2025 году будет направлено более 19 миллиардов рублей. В первую очередь они пойдут на возведение важных социальных объектов: школы, больницы и спортивные комплексы.
Юрий Слюсарь поручил проконтролировать строительство и реконструкцию каждого объекта.