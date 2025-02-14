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Posted 14 февраля, 04:34

Published 14 февраля, 04:34

Modified 14 февраля, 04:34

Updated 14 февраля, 04:34

Слюсарь назвал затянувшийся ремонт стадиона в Шахтах памятником неэффективности

Памятник неэффективности: Слюсарь раскритиковал ремонт стадиона в Ростовской области

14 февраля 2025, 04:34
Фото: 1MI.

Слюсарь назвал затянувшийся ремонт стадиона в Шахтах памятником неэффективности

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил завершить в 2025 году реконструкцию стадиона «Шахтер». Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Скандальный стадион «Шахтер» — один из известных долгостроев Ростовской области. Его реконструкция длится уже несколько лет. Как сообщил Юрий Слюсарь, все работы необходимо «любыми способами» завершить в 2025 году.

«Строящиеся социальные объекты не должны становиться „памятниками государственной неэффективности“», — говорит Юрий Слюсарь.

Он добавил, что всего на развитие строительной отрасли в 2025 году будет направлено более 19 миллиардов рублей. В первую очередь они пойдут на возведение важных социальных объектов: школы, больницы и спортивные комплексы.

Юрий Слюсарь поручил проконтролировать строительство и реконструкцию каждого объекта.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Стадион#Строительство#Благоустройство#Ремонт#Реконструкция
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