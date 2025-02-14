Полиция задержала этническую группу, устраивавшую массовые драки в Ростове

Posted 14 февраля, 12:46
Published 14 февраля, 12:46
Modified 14 февраля, 12:48
Updated 14 февраля, 12:48
Напомним, что ранее глава следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на группу дебоширов, которая устраивает потасовки в Ростове. Мужчины не раз обворовывали магазины, провоцировали массовые драки, но оставались безнаказанными.
Однако 8 февраля в отдел полиции поступило сообщение о новом конфликте горожан в Советском районе. Выяснилось, что три молодых человека вступили в словесную перепалку, которая затем переросла в драку. В результате чего пострадал один 24-летний ростовчанин. Его доставили в больницу.
Полицейские задержали двух участников драки. На них были составлены протоколы по статье, связанной с мелким хулиганством. Кроме того, из-за неоднократных краж из продуктовых города были взяты еще двое мужчин — 34 и 21 года.
Добавим, что сейчас на всех четверых возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 и части 1 статьи 161 УК РФ. Проверки все еще продолжаются.
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