Полиция задержала этническую группу, устраивавшую массовые драки в Ростове

Однако 8 февраля в отдел полиции поступило сообщение о новом конфликте горожан в Советском районе. Выяснилось, что три молодых человека вступили в словесную перепалку, которая затем переросла в драку. В результате чего пострадал один 24-летний ростовчанин. Его доставили в больницу.