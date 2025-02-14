rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 12:46

Published 14 февраля, 12:46

Modified 14 февраля, 12:48

Updated 14 февраля, 12:48

Задержанный за массовые драки и воровство

Полиция задержала этническую группу, устраивавшую массовые драки в Ростове

14 февраля 2025, 12:46
Фото: Пресс-служба МВД по Ростовской области. Задержанный за массовые драки и воровство
В Ростове-на-Дону сотрудники полиции взяли четырех мужчин, которые регулярно устраивали массовые драки и обворовывали продуктовые магазины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, что ранее глава следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на группу дебоширов, которая устраивает потасовки в Ростове. Мужчины не раз обворовывали магазины, провоцировали массовые драки, но оставались безнаказанными.

Однако 8 февраля в отдел полиции поступило сообщение о новом конфликте горожан в Советском районе. Выяснилось, что три молодых человека вступили в словесную перепалку, которая затем переросла в драку. В результате чего пострадал один 24-летний ростовчанин. Его доставили в больницу.

УФСБ в Ростовской пресекло схему взяток в налоговой
Узнать подробнее
Добавим, что сейчас на всех четверых возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 и части 1 статьи 161 УК РФ.
Добавим, что сейчас на всех четверых возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 и части 1 статьи 161 УК РФ.
Добавим, что сейчас на всех четверых возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 и части 1 статьи 161 УК РФ.
Добавим, что сейчас на всех четверых возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 и части 1 статьи 161 УК РФ.
Добавим, что сейчас на всех четверых возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 и части 1 статьи 161 УК РФ.. Фото: Пресс-служба МВД по Ростовской области

Полицейские задержали двух участников драки. На них были составлены протоколы по статье, связанной с мелким хулиганством. Кроме того, из-за неоднократных краж из продуктовых города были взяты еще двое мужчин — 34 и 21 года.

Добавим, что сейчас на всех четверых возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 и части 1 статьи 161 УК РФ. Проверки все еще продолжаются.

Ранее врио начальника угрозыска Батайска в караоке угрожал бармену и облил администратора.

Читайте также:
Главу донского Минфина поймали на кредитах, пока на регион движется снежный штормОколо 20 человек: рабочие устроили массовую драку на стройплощадке школы в РостовеВ Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в Южной Корее
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Драка#Полиция#Кража#Последние новости Ростова на сегодня#Задержание#Уголовное дело#Массовая драка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика