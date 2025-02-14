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Posted 14 февраля, 07:57

Published 14 февраля, 07:57

Modified 14 февраля, 07:59

Updated 14 февраля, 07:59

Рабочий процесс

Ростовстат сообщил, сколько получают жители Ростовской области в месяц

14 февраля 2025, 07:57
Фото: 1MI. Рабочий процесс

Средняя зарплата в Ростовской области выросла до 60 тысяч рублей

В Ростовской области средняя зарплата в 2024 году выросла до 60 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте Ростовстата.

По данным на 2024 год, номинальная средняя зарплата работников донских предприятий и организаций достигла 60095 рублей. В процентном соотношении по отношению к 2023 году это — +18%. Реальная зарплата при этом выросла на 9,3%.

При этом уровень безработицы в регионе снизился. В 2024 году было зарегистрировано 5,9 тысячи безработных. Это — на 22,2% меньше, чем в 2023 году.

Среди восьми субъектов Южного федерального округа Ростовская область заняла третье место по приросту реальных зарплат, уступив Краснодарскому краю (+10%) и Калмыкии (+9,9%).

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Ранее аналитики рассказали о том, чьи зарплаты в Ростовской области выросли на 31% за год.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Безработица#Зарплата#Работа#Ростовстат#Рабочие
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