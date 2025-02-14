Ростовстат сообщил, сколько получают жители Ростовской области в месяц

Posted 14 февраля, 07:57
Published 14 февраля, 07:57
Modified 14 февраля, 07:59
Updated 14 февраля, 07:59
По данным на 2024 год, номинальная средняя зарплата работников донских предприятий и организаций достигла 60095 рублей. В процентном соотношении по отношению к 2023 году это — +18%. Реальная зарплата при этом выросла на 9,3%.
При этом уровень безработицы в регионе снизился. В 2024 году было зарегистрировано 5,9 тысячи безработных. Это — на 22,2% меньше, чем в 2023 году.
Среди восьми субъектов Южного федерального округа Ростовская область заняла третье место по приросту реальных зарплат, уступив Краснодарскому краю (+10%) и Калмыкии (+9,9%).