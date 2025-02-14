Самолет ростовской компании «Азимут» совершил экстренную посадку из-за вибрации

Инцидент произошел в пятницу, 14 февраля. Самолет RRJ-95/M, RА/89121 авиакомпании «Азимут» совершал рейс из Минеральных Вод в Тюмень. В момент, когда авиалайнер достиг скорости 30 узлов (примерно 55,5 километра в час), началась повышенная вибрация двигателя. В связи с этим воздушное судно вернулось на стоянку.