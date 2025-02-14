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Posted 14 февраля, 17:49

Published 14 февраля, 17:49

Modified 14 февраля, 17:51

Updated 14 февраля, 17:51

Самолет ростовской компании «Азимут» совершил экстренную посадку из-за вибрации

Самолет ростовской компании «Азимут» совершил экстренную посадку из-за вибрации

14 февраля 2025, 17:49
Фото: 1MI. Самолет ростовской компании «Азимут» совершил экстренную посадку из-за вибрации
Самолету авиакомпании «Азимут», базирующейся в Ростове-на-Дону, пришлось сделать экстренную посадку и вернуться на стоянку из-за опасных вибраций, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Инцидент произошел в пятницу, 14 февраля. Самолет RRJ-95/M, RА/89121 авиакомпании «Азимут» совершал рейс из Минеральных Вод в Тюмень. В момент, когда авиалайнер достиг скорости 30 узлов (примерно 55,5 километра в час), началась повышенная вибрация двигателя. В связи с этим воздушное судно вернулось на стоянку.

Пользователи сети подметили, что самолеты ростовской авиакомпании слишком часто совершают аварийные посадки: «Что с их самолётами не так? Уж слишком часто что-то неладное происходит».

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«Раз Азимут в ленте, значит пока в мире всё хорошо», — шутит подписчик.

Добавим, что повышенная вибрация двигателя может быть опасна усталостным разрушением элементов конструкции, помпажем двигателя (цепочка взрывов), а также может вызвать неприятные ощущения у экипажа и пассажиров.

Ранее ростовскую авиакомпанию «Азимут» проверили после возгорания самолета в Турции.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Самолет#Авиакомпания Азимут#Азимут#Происшествия
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