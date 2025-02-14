Самолет ростовской компании «Азимут» совершил экстренную посадку из-за вибрации

Posted 14 февраля, 17:49
Published 14 февраля, 17:49
Modified 14 февраля, 17:51
Updated 14 февраля, 17:51
Инцидент произошел в пятницу, 14 февраля. Самолет RRJ-95/M, RА/89121 авиакомпании «Азимут» совершал рейс из Минеральных Вод в Тюмень. В момент, когда авиалайнер достиг скорости 30 узлов (примерно 55,5 километра в час), началась повышенная вибрация двигателя. В связи с этим воздушное судно вернулось на стоянку.
Пользователи сети подметили, что самолеты ростовской авиакомпании слишком часто совершают аварийные посадки: «Что с их самолётами не так? Уж слишком часто что-то неладное происходит».
«Раз Азимут в ленте, значит пока в мире всё хорошо», — шутит подписчик.
Добавим, что повышенная вибрация двигателя может быть опасна усталостным разрушением элементов конструкции, помпажем двигателя (цепочка взрывов), а также может вызвать неприятные ощущения у экипажа и пассажиров.
Ранее ростовскую авиакомпанию «Азимут» проверили после возгорания самолета в Турции.