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Posted 14 февраля, 18:59

Published 14 февраля, 18:59

Modified 14 февраля, 19:01

Updated 14 февраля, 19:01

Шесть машин попали в ДТП и спровоцировали огромную пробку на Шолохова в Ростове

Шесть машин попали в ДТП и спровоцировали огромную пробку на Шолохова в Ростове

14 февраля 2025, 18:59
Фото: 1MI. Шесть машин попали в ДТП и спровоцировали огромную пробку на Шолохова в Ростове
В Ростове вечерний час пик к концу рабочей недели усугубила авария на проспекте Шолохова. Там 14 февраля столкнулись шесть машин, включая такси.

Кадры с места происшествия опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости». На них видно паровозик из легковушек, влетевших друг в друга недалеко от кольца в районе старого автовокзала.

Затор растянулся до площади Энергетиков. Автомобилисты застряли посреди пути на двухкилометровом участке.

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Видео: тг это Ростов новости. Шесть машин попали в ДТП и спровоцировали огромную пробку на Шолохова в Ростове

В целом по городу «Яндекс.карты» весь вечер показывали около восьми баллов по загруженности дорог. Больше всего «красных» отрезков пути выделялись в центре и на Северном.

Этим же утром из-за аварии была пробка на Восточном шоссе и Ворошиловском мосту протяженностью около трех километров.

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