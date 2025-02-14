Шесть машин попали в ДТП и спровоцировали огромную пробку на Шолохова в Ростове

Posted 14 февраля, 18:59
Published 14 февраля, 18:59
Modified 14 февраля, 19:01
Updated 14 февраля, 19:01
Кадры с места происшествия опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости». На них видно паровозик из легковушек, влетевших друг в друга недалеко от кольца в районе старого автовокзала.
Затор растянулся до площади Энергетиков. Автомобилисты застряли посреди пути на двухкилометровом участке.
В целом по городу «Яндекс.карты» весь вечер показывали около восьми баллов по загруженности дорог. Больше всего «красных» отрезков пути выделялись в центре и на Северном.
Этим же утром из-за аварии была пробка на Восточном шоссе и Ворошиловском мосту протяженностью около трех километров.