Школьников и учителей экстренно эвакуировали из гимназии в Ростове. Что случилось?

В ГУ МВД по региону подтвердили, что в дежурную часть Отдела полиции № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о якобы существующей опасности в одном из учебных заведений на улице Космонавтов. «Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было», — уточнили в главке.