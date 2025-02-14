rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 11:34

Published 14 февраля, 11:34

Modified 14 февраля, 11:36

Updated 14 февраля, 11:36

Гимназию на Северном в Ростове «заминировали»

Школьников и учителей экстренно эвакуировали из гимназии в Ростове. Что случилось?

14 февраля 2025, 11:34
Фото: Яндекс. Карты. Гимназию на Северном в Ростове «заминировали»

Школьников и учителей экстренно эвакуировали из гимназии в Ростове на Северном

В соцмедиа распространилась информация о том, что одну из ростовских гимназий якобы заминировали. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Новости Ростова-на-Дону».

Гимназия «Развитие», которую якобы «заминировали», находится на Северном на проспекте Космонавтов.

На кадрах очевидцев, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что вокруг входа во двор гимназии образовалась толпа подростков, а внутрь заходят сотрудники экстренных служб.

«Гимназия „Развитие“ на Космонавтов эвакуирована из-за сообщения о минировании, пишут очевидцы», — сообщает телеграм-канал.
Видео: ТГ rnd_my. Гимназию на Северном в Ростове «заминировали»
Полиция получила сообщение о «минировании» Публичной библиотеки в Ростове
Узнать подробнее

В ГУ МВД по региону подтвердили, что в дежурную часть Отдела полиции № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о якобы существующей опасности в одном из учебных заведений на улице Космонавтов. «Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было», — уточнили в главке.

Ранее правоохранителям поступили сведения о «минировании» Публичной библиотеки в центре Ростова.

Читайте также:
Полиция получила сообщение о «минировании» Публичной библиотеки в РостовеНайденного в Таиланде с пробитым легким программиста из Ростова вернули домойТруп нашли в машине возле школы на Северном в Ростове
#Милана Белкина#Видео#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Дети#Инцидент#Экстренные службы#Минирование#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика