Школьников и учителей экстренно эвакуировали из гимназии в Ростове. Что случилось?

Posted 14 февраля, 11:34
Published 14 февраля, 11:34
Modified 14 февраля, 11:36
Updated 14 февраля, 11:36
Гимназия «Развитие», которую якобы «заминировали», находится на Северном на проспекте Космонавтов.
На кадрах очевидцев, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что вокруг входа во двор гимназии образовалась толпа подростков, а внутрь заходят сотрудники экстренных служб.
«Гимназия „Развитие“ на Космонавтов эвакуирована из-за сообщения о минировании, пишут очевидцы», — сообщает телеграм-канал.
В ГУ МВД по региону подтвердили, что в дежурную часть Отдела полиции № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о якобы существующей опасности в одном из учебных заведений на улице Космонавтов. «Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было», — уточнили в главке.
Ранее правоохранителям поступили сведения о «минировании» Публичной библиотеки в центре Ростова.