Устраивают массовые драки: СКР потребовал разобраться с этнической группой в Ростове

Posted 14 февраля, 11:29
Published 14 февраля, 11:29
Modified 14 февраля, 11:33
Updated 14 февраля, 11:33
Александр Бастрыкин обратил внимание на публикации в соцмедиа об этнической группировке, которая долгое время устраивает массовые драки в Ростове. Кроме того, в постах говорится о бездействии правоохранителей в данных ситуациях.
Вероятно, речь идет о банде, о которой ранее писал телеграм-канал «Это Ростов». По данным паблика, на Западном несколько человек устраивают драки и совершают крупные кражи из магазинов уже долгое время. Правоохранители при этом якобы отпускают дебоширов.
«Когда их задерживают, начинают драться и угрожают охранникам и сотрудникам. Это продолжается во многих магазинах длительное время, но до сих пор ни один из бандюканов не задержан. Их постоянно отпускают, ссылаясь на неустановленные лица», — пишет телеграм-канал.
В связи с этим Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Аслану Хуаде провести проверку и подготовить доклад о результатах.