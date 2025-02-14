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Posted 14 февраля, 11:29

Published 14 февраля, 11:29

Modified 14 февраля, 11:33

Updated 14 февраля, 11:33

Драка на улице

Устраивают массовые драки: СКР потребовал разобраться с этнической группой в Ростове

14 февраля 2025, 11:29
Фото: flickr.com/cc by 2.0/wyi. Драка на улице

СКР потребовал разобраться с устаивающей массовые драки группой парней в Ростове

Глава Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался этнической группой, которая устраивает массовые драки в Ростове. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Александр Бастрыкин обратил внимание на публикации в соцмедиа об этнической группировке, которая долгое время устраивает массовые драки в Ростове. Кроме того, в постах говорится о бездействии правоохранителей в данных ситуациях.

Вероятно, речь идет о банде, о которой ранее писал телеграм-канал «Это Ростов». По данным паблика, на Западном несколько человек устраивают драки и совершают крупные кражи из магазинов уже долгое время. Правоохранители при этом якобы отпускают дебоширов.

Видео: ТГ Это Ростов. Бастрыкин заинтересовался бандой, устраивающей массовые драки в Ростове
«Когда их задерживают, начинают драться и угрожают охранникам и сотрудникам. Это продолжается во многих магазинах длительное время, но до сих пор ни один из бандюканов не задержан. Их постоянно отпускают, ссылаясь на неустановленные лица», — пишет телеграм-канал.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Аслану Хуаде провести проверку и подготовить доклад о результатах.

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Ранее к главе Следкома обратилась пострадавшая от пластической операции ростовчанка.

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