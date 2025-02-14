Устраивают массовые драки: СКР потребовал разобраться с этнической группой в Ростове

Вероятно, речь идет о банде, о которой ранее писал телеграм-канал «Это Ростов». По данным паблика, на Западном несколько человек устраивают драки и совершают крупные кражи из магазинов уже долгое время. Правоохранители при этом якобы отпускают дебоширов.