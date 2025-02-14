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Posted 14 февраля, 14:08

Published 14 февраля, 14:08

Modified 14 февраля, 14:10

Updated 14 февраля, 14:10

Снежный циклон надвигается на Ростов-на-Дону

Снежный циклон надвигается на Ростов-на-Дону

14 февраля 2025, 14:08
Фото: rostovgazeta.ru. Снежный циклон надвигается на Ростов-на-Дону
В ближайшие дни Ростовскую область, в том числе и Ростов-на-Дону накроет сильная метель и непогода, сообщают синоптики.

Так, в пятницу ночью, 14 февраля, резко похолодает до -14 градусов Цельсия. Также город накроют тучи.

В субботу, 15 февраля, утром на Ростов-на-Дону опустится туман и поднимется ветер. Около полудня начнется дождь в сочетании со снегом и мокрым снегом. Порывы ветра разгонятся до 11 метров в секунду.

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Снежная буря продлится до конца суток. Несмотря на сильные осадки, днем воздух прогреется до +4 градусов, а ночью — охладится до -8 градусов Цельсия.

Ранее стало известно, что ледяной шторм ворвется в Ростовскую область. Подробнее о страшной непогоде в материале RostovGazeta.

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