Снежный циклон надвигается на Ростов-на-Дону

Posted 14 февраля, 14:08
Published 14 февраля, 14:08
Modified 14 февраля, 14:10
Updated 14 февраля, 14:10
Так, в пятницу ночью, 14 февраля, резко похолодает до -14 градусов Цельсия. Также город накроют тучи.
В субботу, 15 февраля, утром на Ростов-на-Дону опустится туман и поднимется ветер. Около полудня начнется дождь в сочетании со снегом и мокрым снегом. Порывы ветра разгонятся до 11 метров в секунду.
Снежная буря продлится до конца суток. Несмотря на сильные осадки, днем воздух прогреется до +4 градусов, а ночью — охладится до -8 градусов Цельсия.
Ранее стало известно, что ледяной шторм ворвется в Ростовскую область. Подробнее о страшной непогоде в материале RostovGazeta.