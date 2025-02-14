Стало известно, кто в Ростове-на-Дону может получать 200 тысяч рублей

Posted 14 февраля, 16:29
Published 14 февраля, 16:29
Modified 14 февраля, 16:31
Updated 14 февраля, 16:31
Согласно данным исследовательского центра портала SuperJob, в феврале 2025 года доход от 100 тысяч рублей могут иметь инженеры-монтажники и инженеры по слаботочным системами. А вот зарплату от 100 до 110 тысяч рублей работодатели предлагают бетонщикам.
На втором месте с предлагаемым заработком в 102 — 148 тысяч рублей расположились менеджеры по продажам. Первое место досталось водителям категории Е (управление транспортными средствами сцеплённой техники). Специалисты могут получать от 130 до 200 тысяч рублей.
До этого стало известно, что зарплаты мясников в Ростовской области выросли до 83 тысяч рублей в месяц.