Стало известно, кто в Ростове-на-Дону может получать 200 тысяч рублей

Согласно данным исследовательского центра портала SuperJob, в феврале 2025 года доход от 100 тысяч рублей могут иметь инженеры-монтажники и инженеры по слаботочным системами. А вот зарплату от 100 до 110 тысяч рублей работодатели предлагают бетонщикам.