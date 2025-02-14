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Posted 14 февраля, 16:29

Published 14 февраля, 16:29

Modified 14 февраля, 16:31

Updated 14 февраля, 16:31

Стало известно, кто в Ростове-на-Дону может получать 200 тысяч рублей

Стало известно, кто в Ростове-на-Дону может получать 200 тысяч рублей

14 февраля 2025, 16:29
Фото: Изображение Midjourney. Стало известно, кто в Ростове-на-Дону может получать 200 тысяч рублей

Зарплата водителей выросла до 200 тысяч рублей в Ростове-на-Дону

Аналитики выделили топ-5 самых высокооплачиваемых и лучших специальностей Ростова-на-Дону в феврале 2025 года. В рейтинг вошли водители, бетонщики и инженеры.

Согласно данным исследовательского центра портала SuperJob, в феврале 2025 года доход от 100 тысяч рублей могут иметь инженеры-монтажники и инженеры по слаботочным системами. А вот зарплату от 100 до 110 тысяч рублей работодатели предлагают бетонщикам.

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На втором месте с предлагаемым заработком в 102 — 148 тысяч рублей расположились менеджеры по продажам. Первое место досталось водителям категории Е (управление транспортными средствами сцеплённой техники). Специалисты могут получать от 130 до 200 тысяч рублей.

До этого стало известно, что зарплаты мясников в Ростовской области выросли до 83 тысяч рублей в месяц.

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