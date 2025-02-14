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Posted 14 февраля, 08:38

Published 14 февраля, 08:38

Modified 14 февраля, 08:40

Updated 14 февраля, 08:40

Т2 улучшает условия роуминга в Белоруссии

Т2 улучшает условия роуминга в Белоруссии

14 февраля 2025, 08:38
Фото: Т2.
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Т2 вводит новые выгодные условия тарификации в Белоруссии 26 февраля. Один гигабайт интернета при нахождении в республике будет стоить всего 140 рублей.

При этом также улучшаются условия безлимитного интернета за границей: клиенты получат в Белоруссии до 3 Гб интернета на высокой скорости до конца суток. Т2 уже предлагает клиентам бесплатные входящие, а исходящие звонки на номера РФ станут доступнее.

С 26 февраля 2025 года клиенты Т2, прибывшие в Белоруссию, смогут выгоднее пользоваться безлимитным мобильным интернетом. Компания увеличила пакет интернета на высокой скорости втрое до 3 гигабайтов при сохранении стоимости услуги. После исчерпания этого объема скорость, как и прежде, снизится до конца суток. Ее хватит для комфортного общения в социальных сетях, мессенджерах и прослушивания музыки.

Абоненты Т2 смогут подключить в Белоруссии пакет интернета на срок от трех до 30 дней по доступной цене. Это легко сделать в разделе «Путешествие и роуминг» в мобильном приложении или через USSD-команду. Так, один гигабайт трафика обойдется всего в 140 рублей. Клиенты также смогут приобрести пять и 10 гигабайтов на месяц за 700 и 1400 рублей соответственно. Пакет начнет расходоваться только после фактического выхода абонента в интернет в роуминге.

Т2 сохраняет бесплатные входящие вызовы для клиентов во время пребывания в Белоруссии. Помимо этого, абонентам пакетных тарифов станут доступны 150 минут в месяц для исходящих звонков на номера РФ. Свыше этого объема стоимость звонков составит 3,5 рубля.

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