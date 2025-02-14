Т2 улучшает условия роуминга в Белоруссии

Абоненты Т2 смогут подключить в Белоруссии пакет интернета на срок от трех до 30 дней по доступной цене. Это легко сделать в разделе «Путешествие и роуминг» в мобильном приложении или через USSD-команду. Так, один гигабайт трафика обойдется всего в 140 рублей. Клиенты также смогут приобрести пять и 10 гигабайтов на месяц за 700 и 1400 рублей соответственно. Пакет начнет расходоваться только после фактического выхода абонента в интернет в роуминге.