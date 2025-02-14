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Posted 14 февраля, 19:16

Published 14 февраля, 19:16

Modified 14 февраля, 19:18

Updated 14 февраля, 19:18

Тело 42-летнего полицейского нашли под Ростовом-на-Дону

Тело 42-летнего полицейского нашли под Ростовом-на-Дону

14 февраля 2025, 19:16
Фото: 1MI. Тело 42-летнего полицейского нашли под Ростовом-на-Дону
В Мясниковском районе Ростовской области нашли мертвым 42-летнего полицейского, работающего в донской столице. Как сообщает региональное ГУ МВД, майор Селезнев ушел из жизни 10 февраля.

В ведомстве уточнили, что правоохранитель был начальником смены дежурной части отдела полиции №8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону. По неофициальной информации telegram-канала «Че по Ростову», труп обнаружили в хуторе Калинине Мясниковского района, где проживал майор полиции. Тело якобы нашел сосед умершего.

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Точная причина смерти не афишируется. Наверняка известно, что кончина Александра Селезнева не носила криминального характера.

Ранее стало известно о загадочной гибели полицейского в городе Миллерово.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Смерть#Мясниковский район#Полицейский#УМВД#Труп#ГУ МВД
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