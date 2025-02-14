Тело 42-летнего полицейского нашли под Ростовом-на-Дону

В ведомстве уточнили, что правоохранитель был начальником смены дежурной части отдела полиции №8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону. По неофициальной информации telegram-канала «Че по Ростову», труп обнаружили в хуторе Калинине Мясниковского района, где проживал майор полиции. Тело якобы нашел сосед умершего.