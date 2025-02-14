Тело 42-летнего полицейского нашли под Ростовом-на-Дону

Posted 14 февраля, 19:16
Published 14 февраля, 19:16
Modified 14 февраля, 19:18
Updated 14 февраля, 19:18
В ведомстве уточнили, что правоохранитель был начальником смены дежурной части отдела полиции №8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону. По неофициальной информации telegram-канала «Че по Ростову», труп обнаружили в хуторе Калинине Мясниковского района, где проживал майор полиции. Тело якобы нашел сосед умершего.
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