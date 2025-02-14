В Чертковском районе Ростовской области сбили украинские дроны 14 февраля

Posted 14 февраля, 05:25
Published 14 февраля, 05:25
Modified 14 февраля, 05:27
Updated 14 февраля, 05:27
О работе ПВО (прим. — противовоздушная оборона) сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. По информации главы региона, воздушную атаку врага отразили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. БПЛА подавили на севере Ростовской области — в Чертковском районе. Накануне вечером в соседнем муниципалитете (Миллеровский район) объявляли беспилотную опасность.
Предварительно, серьезных последствий на земле и пострадавших нет в результате попытки атаковать регион.
— ПВО слышали, когда ехали по трассе. Постоянно один за другим выходы, — написали около полуночи пользователи telegram в местных каналах.
Прошлой ночью, 13 февраля, в Чертковском районе уничтожили еще один дрон.