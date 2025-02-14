rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 05:25

Published 14 февраля, 05:25

Modified 14 февраля, 05:27

Updated 14 февраля, 05:27

В Чертковском районе Ростовской области сбили украинские дроны 14 февраля

В Чертковском районе Ростовской области сбили украинские дроны 14 февраля

14 февраля 2025, 05:25
Фото: Минобороны России. В Чертковском районе Ростовской области сбили украинские дроны 14 февраля
Над Ростовской областью снова подавили вражеские беспилотники. Дроны перехватили в ночь на 14 февраля, накануне Дня освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков.

О работе ПВО (прим. — противовоздушная оборона) сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. По информации главы региона, воздушную атаку врага отразили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. БПЛА подавили на севере Ростовской области — в Чертковском районе. Накануне вечером в соседнем муниципалитете (Миллеровский район) объявляли беспилотную опасность.

Юрий Слюсарь сообщил о третьем сбитом беспилотнике над Ростовской областью
Узнать подробнее

Предварительно, серьезных последствий на земле и пострадавших нет в результате попытки атаковать регион.

— ПВО слышали, когда ехали по трассе. Постоянно один за другим выходы, — написали около полуночи пользователи telegram в местных каналах.

Прошлой ночью, 13 февраля, в Чертковском районе уничтожили еще один дрон.

Читайте также:
Почти 30 беспилотников уничтожили силы ПВО над Ростовской областьюНа севере Ростовской области ПВО уничтожила дронПять районов Ростовской области атаковали вражеские БПЛА
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Чертковский район#Миллеровский район#Дроны#Радиоэлектронная борьба#Юрий Слюсарь#Беспилотная опасность#Воздушная атака
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика