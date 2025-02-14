В Чертковском районе Ростовской области сбили украинские дроны 14 февраля

О работе ПВО (прим. — противовоздушная оборона) сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. По информации главы региона, воздушную атаку врага отразили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. БПЛА подавили на севере Ростовской области — в Чертковском районе. Накануне вечером в соседнем муниципалитете (Миллеровский район) объявляли беспилотную опасность.