В четырех квартирах покорежило двери: житель Волгодонска устроил взрыв и сбежал

По его словам, в многоквартирном доме Волгодонска по улице Волгодонская, 10 произошел хлопок. В момент, когда это произошло, мимо дома проходила женщина, которая увидела, как вылетело стекло на втором этаже. Очевидцы вызвали экстренные службы, на место приехали спасатели, пожарные, служба газа, полиция и скорая помощь.