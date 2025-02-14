В четырех квартирах покорежило двери: житель Волгодонска устроил взрыв и сбежал

Posted 14 февраля, 15:14
Published 14 февраля, 15:14
Modified 14 февраля, 15:16
Updated 14 февраля, 15:16
По его словам, в многоквартирном доме Волгодонска по улице Волгодонская, 10 произошел хлопок. В момент, когда это произошло, мимо дома проходила женщина, которая увидела, как вылетело стекло на втором этаже. Очевидцы вызвали экстренные службы, на место приехали спасатели, пожарные, служба газа, полиция и скорая помощь.
Эпицентр находился в кухне одной их квартир, где на правах аренды проживает молодой мужчина. После инцидента квартиросъемщик сбежал и сейчас его ищет полиция.
«По версии специалистов, на кухне при неосторожном обращении с горючими материалами на электрической плите произошло возгорание паров данных материалов. Дальнейшего возгорания не произошло. В результате оказалась повреждена мебель, окна, выбиты межкомнатные двери. В четырех соседних квартирах деформированы входные двери. Пострадавших нет» — сообщил Мариненко.
В настоящее время следственно-оперативная группа МУ МВД России «Волгодонское» проводит проверку на месте происшествия. Дом, где произошел инцидент не газифицирован, опасности взрыва газа нет.
На кадрах, которые опубликовали очевидцы в Сети, видно, что оконная рама полностью выбита. Также сильно повреждены потолок, стены и дверная коробка.