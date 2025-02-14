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Posted 14 февраля, 15:14

Published 14 февраля, 15:14

Modified 14 февраля, 15:16

Updated 14 февраля, 15:16

Взрыв в Волгодонске выбил окна и двери многоэтажки

В четырех квартирах покорежило двери: житель Волгодонска устроил взрыв и сбежал

14 февраля 2025, 15:14
Фото: t.me/bloknot_vdonsk1. Взрыв в Волгодонске выбил окна и двери многоэтажки

В Волгодонске из-за хлопка в многоквартирном доме выбило окна и покорежило двери

В Ростовской области прогремел громкий взрыв и выбил окна и двери в многоэтажке. Подробности сообщил глава администрации Юрий Мариненко в своем телеграм-канале.

По его словам, в многоквартирном доме Волгодонска по улице Волгодонская, 10 произошел хлопок. В момент, когда это произошло, мимо дома проходила женщина, которая увидела, как вылетело стекло на втором этаже. Очевидцы вызвали экстренные службы, на место приехали спасатели, пожарные, служба газа, полиция и скорая помощь.

Эпицентр находился в кухне одной их квартир, где на правах аренды проживает молодой мужчина. После инцидента квартиросъемщик сбежал и сейчас его ищет полиция.

«По версии специалистов, на кухне при неосторожном обращении с горючими материалами на электрической плите произошло возгорание паров данных материалов. Дальнейшего возгорания не произошло. В результате оказалась повреждена мебель, окна, выбиты межкомнатные двери. В четырех соседних квартирах деформированы входные двери. Пострадавших нет» — сообщил Мариненко.

В настоящее время следственно-оперативная группа МУ МВД России «Волгодонское» проводит проверку на месте происшествия. Дом, где произошел инцидент не газифицирован, опасности взрыва газа нет.

Взрыв в Волгодонске выбил окна и двери многоэтажки
Взрыв в Волгодонске выбил окна и двери многоэтажки
Взрыв в Волгодонске выбил окна и двери многоэтажки. Фото: t.me/bloknot_vdonsk1

На кадрах, которые опубликовали очевидцы в Сети, видно, что оконная рама полностью выбита. Также сильно повреждены потолок, стены и дверная коробка.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Волгодонск#Взрыв#Инцидент#Очевидцы#Многоэтажка#Происшествия
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