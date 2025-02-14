В Минобороны РФ назвали число боевых БПЛА, сбитых над Ростовской областью

Posted 14 февраля, 06:02
Published 14 февраля, 06:02
Modified 14 февраля, 06:04
Updated 14 февраля, 06:04
Ранее, около 05.00 мск, врио губернатора Юрий Слюсарь заявил о работе ПВО (прим. — противовоздушная оборона) прошедшей ночью. Однако глава региона не уточнял количество дронов, которые подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
В Министерстве обороны России сообщили точное число: четыре украинских БПЛА. В это же время над Воронежской областью уничтожили пять беспилотников. А Белгородской области досталось больше всего. Там ПВО перехватила 41 летательный аппарат.
Стоит отметить, что донской регион отражает атаки с воздуха почти целую неделю. Военные каждую ночь сбивают дроны, начиная с 8 февраля, когда один из них приземлился на Сельмаше в Ростове и привел к ЧП в сотне квартир.