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Posted 14 февраля, 06:02

Published 14 февраля, 06:02

Modified 14 февраля, 06:04

Updated 14 февраля, 06:04

В Минобороны РФ назвали число украинских БПЛА, сбитых над Ростовской областью

В Минобороны РФ назвали число боевых БПЛА, сбитых над Ростовской областью

14 февраля 2025, 06:02
Фото: Минобороны России. В Минобороны РФ назвали число украинских БПЛА, сбитых над Ростовской областью

За ночь Ростовскую область атаковали четыре украинских беспилотника

В Ростовской области отразили атаку с воздуха. Об этом утром 14 февраля сообщает Минобороны России.

Ранее, около 05.00 мск, врио губернатора Юрий Слюсарь заявил о работе ПВО (прим. — противовоздушная оборона) прошедшей ночью. Однако глава региона не уточнял количество дронов, которые подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В Чертковском районе Ростовской области сбили украинские дроны 14 февраля
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В Министерстве обороны России сообщили точное число: четыре украинских БПЛА. В это же время над Воронежской областью уничтожили пять беспилотников. А Белгородской области досталось больше всего. Там ПВО перехватила 41 летательный аппарат.

Стоит отметить, что донской регион отражает атаки с воздуха почти целую неделю. Военные каждую ночь сбивают дроны, начиная с 8 февраля, когда один из них приземлился на Сельмаше в Ростове и привел к ЧП в сотне квартир.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Беспилотники#Минобороны РФ#Белгородская область#Воронежская область#Украинские БПЛА#Радиоэлектронная борьба#Юрий Слюсарь
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