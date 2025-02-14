В Ростове-на-Дону ПСБ открыл новый современный сервисный центр

Большинство специалистов центра — это выпускники профильных образовательных учреждений региона, с которыми ПСБ активно развивает партнерство. Сервисный центр обеспечит новые рабочие места и станет площадкой для практики студентов ростовских вузов и старта карьеры в ПСБ для молодых перспективных специалистов.