В Ростове-на-Дону ПСБ открыл новый современный сервисный центр

Posted 14 февраля, 14:07
Published 14 февраля, 14:07
Modified 14 февраля, 14:09
Updated 14 февраля, 14:09
Постоянную дистанционную поддержку клиентов банка и операционное сопровождение офисов ПСБ в регионах, включая новые субъекты РФ, обеспечат 400 сотрудников центра.
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов, старший вице-президент-операционный директор ПСБ Иван Никулин, директор сервисного центра ПСБ в Ростове-на-Дону Светлана Лихарева, вице-президент — региональный директор дополнительного офиса «Ростовский» ПСБ Лариса Чураева, а также руководители региональных учебных заведений — ректор Южного университета (ИУБиП) Имран Акперов и директор Донского банковского колледжа Артем Джегунцов.
«Специалисты нового сервисного центра в Ростове-на-Дону будут ежедневно обрабатывать обращения клиентов со всей России, оказывая им информационную и техническую помощь в удаленном формате. Помимо этого, подразделения ростовского сервисного центра обеспечат обслуживание операционных процессов региональных офисов ПСБ — от расчетно-кассового обслуживания физических и юридических лиц до инкассации и бесперебойной работы кассовых подразделений. При этом новый сервисный центр полностью охватит поддержкой отделения банка в новых субъектах Российской Федерации, способствуя их планомерной работе и поддерживая высокий уровень сервиса», — отметил на открытии Сергей Платонов.
Новое шестиэтажное здание сервисного центра ПСБ общей площадью 3,8 тысяч квадратных метров расположилось на улице Текучева, 191 и отвечает всем современным требованиям для комфортной работы.
Большинство специалистов центра — это выпускники профильных образовательных учреждений региона, с которыми ПСБ активно развивает партнерство. Сервисный центр обеспечит новые рабочие места и станет площадкой для практики студентов ростовских вузов и старта карьеры в ПСБ для молодых перспективных специалистов.
«Очень ценно, что сегодня наш партнер — ПСБ — создает современное пространство для прохождения практики и старта карьеры в эргономичной среде. Мы очень надеемся, что студенты и выпускники нашего университета будут с удовольствием развиваться в новом инновационном пространстве сервисного центра ПСБ. Мы уверены, что новая площадка позволит расширить наше сотрудничество с банком в рамках подготовки высококвалифицированных кадров, владеющих цифровыми технологиями и отвечающих запросу рынка труда», — поделился Имран Акперов.
Сервисные центры ПСБ также работают в Ярославле, Ижевске, Орле и Уфе.