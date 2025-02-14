rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 14:07

Published 14 февраля, 14:07

Modified 14 февраля, 14:09

Updated 14 февраля, 14:09

В Ростове-на-Дону ПСБ открыл новый современный сервисный центр

В Ростове-на-Дону ПСБ открыл новый современный сервисный центр

14 февраля 2025, 14:07
Фото: ПСБ.
ПСБ открыл в Ростове-на-Дону сервисный центр для сопровождения клиентских операций региональной сети банка с контакт-центром, работающим в круглосуточном режиме.

Постоянную дистанционную поддержку клиентов банка и операционное сопровождение офисов ПСБ в регионах, включая новые субъекты РФ, обеспечат 400 сотрудников центра.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов, старший вице-президент-операционный директор ПСБ Иван Никулин, директор сервисного центра ПСБ в Ростове-на-Дону Светлана Лихарева, вице-президент — региональный директор дополнительного офиса «Ростовский» ПСБ Лариса Чураева, а также руководители региональных учебных заведений — ректор Южного университета (ИУБиП) Имран Акперов и директор Донского банковского колледжа Артем Джегунцов.

«Специалисты нового сервисного центра в Ростове-на-Дону будут ежедневно обрабатывать обращения клиентов со всей России, оказывая им информационную и техническую помощь в удаленном формате. Помимо этого, подразделения ростовского сервисного центра обеспечат обслуживание операционных процессов региональных офисов ПСБ — от расчетно-кассового обслуживания физических и юридических лиц до инкассации и бесперебойной работы кассовых подразделений. При этом новый сервисный центр полностью охватит поддержкой отделения банка в новых субъектах Российской Федерации, способствуя их планомерной работе и поддерживая высокий уровень сервиса», — отметил на открытии Сергей Платонов.

Новое шестиэтажное здание сервисного центра ПСБ общей площадью 3,8 тысяч квадратных метров расположилось на улице Текучева, 191 и отвечает всем современным требованиям для комфортной работы.

Большинство специалистов центра — это выпускники профильных образовательных учреждений региона, с которыми ПСБ активно развивает партнерство. Сервисный центр обеспечит новые рабочие места и станет площадкой для практики студентов ростовских вузов и старта карьеры в ПСБ для молодых перспективных специалистов.

«Очень ценно, что сегодня наш партнер — ПСБ — создает современное пространство для прохождения практики и старта карьеры в эргономичной среде. Мы очень надеемся, что студенты и выпускники нашего университета будут с удовольствием развиваться в новом инновационном пространстве сервисного центра ПСБ. Мы уверены, что новая площадка позволит расширить наше сотрудничество с банком в рамках подготовки высококвалифицированных кадров, владеющих цифровыми технологиями и отвечающих запросу рынка труда», — поделился Имран Акперов.

Сервисные центры ПСБ также работают в Ярославле, Ижевске, Орле и Уфе.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика