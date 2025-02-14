В Ростовской области фермера поймали на даче крупной взятки оперативнику

Posted 14 февраля, 10:23
Published 14 февраля, 10:23
Modified 14 февраля, 10:25
Updated 14 февраля, 10:25
Сотрудники УФСБ по региону поймали жителя Зимовниковского района на передаче взятки в размере полумиллиона рублей оперативнику. Задержанным оказался руководитель крестьянско-фермерского хозяйства. Сам сотрудник УФСБ действовал в рамках оперативного эксперимента.
Выяснилось, что в обмен на взятку мужчина хотел прекратить проверку его предприятия по факту возможного хищения средств из казны, а именно — субсидий, выделяемых сельскохозяйственным товаропроизводителям.
В итоге на фигуранта возбудили дело по признакам дачи взятки. Ему избрали наказание в виде заключения под стражу на два месяца.