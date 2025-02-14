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Posted 14 февраля, 10:23

Published 14 февраля, 10:23

Modified 14 февраля, 10:25

Updated 14 февраля, 10:25

Форма полицейского

В Ростовской области фермера поймали на даче крупной взятки оперативнику

14 февраля 2025, 10:23
Фото: 1MI. Форма полицейского
В Ростовской области поймали фермера на передаче взятки в размере полумиллиона оперативнику. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Сотрудники УФСБ по региону поймали жителя Зимовниковского района на передаче взятки в размере полумиллиона рублей оперативнику. Задержанным оказался руководитель крестьянско-фермерского хозяйства. Сам сотрудник УФСБ действовал в рамках оперативного эксперимента.

Выяснилось, что в обмен на взятку мужчина хотел прекратить проверку его предприятия по факту возможного хищения средств из казны, а именно — субсидий, выделяемых сельскохозяйственным товаропроизводителям.

В итоге на фигуранта возбудили дело по признакам дачи взятки. Ему избрали наказание в виде заключения под стражу на два месяца.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Взятка#Хищение#Фермер#Задержание#УФСБ#Взяточничество
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