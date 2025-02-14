В ТНС энерго объяснили, почему жители Дона сталкиваются с приписками за свет

Напомним, что в редакцию RostovGazeta обращались жители станицы Заплавской в Октябрьском районе. Жители жаловались на огромные суммы к оплате за свет в квитанциях. Дончане считают, что такие объемы оплаты не соответствуют их реальному потреблению.