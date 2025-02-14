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Posted 14 февраля, 11:47

Published 14 февраля, 11:47

Modified 14 февраля, 11:49

Updated 14 февраля, 11:49

В ТНС энерго объяснили, почему жители Дона сталкиваются с приписками за свет

В ТНС энерго объяснили, почему жители Дона сталкиваются с приписками за свет

14 февраля 2025, 11:47
Фото: 1MI. В ТНС энерго объяснили, почему жители Дона сталкиваются с приписками за свет
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Эксклюзив
Для предоставления пояснений по расчету оплаты необходимы сведения о номере лицевого счета или адресе потребителя. Получить такую консультацию можно обратившись в компанию онлайн на сайте или в центрах обслуживания «ТНС энерго Ростов-на-Дону», сообщили RostovGazeta в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, что в редакцию RostovGazeta обращались жители станицы Заплавской в Октябрьском районе. Жители жаловались на огромные суммы к оплате за свет в квитанциях. Дончане считают, что такие объемы оплаты не соответствуют их реальному потреблению.

В «ТНС энерго Ростов-на-Дону» объяснили, что суммы к оплате за свет рассчитываются индивидуально для каждого домохозяйства. Однако есть уточнения.

«Если в домовладении или квартире установлен обычный счётчик, расчёт производится на основе показаний, переданных потребителем. Важно, чтобы данные были предоставлены не позднее 25-го числа текущего месяца. Иначе они будут учтены в следующем расчётном периоде, а счёт будет сформирован по среднему, исходя из данных потребления за последние полгода», — отметили в ресурсоснабжающей организации.
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Также, в ТНС рассказали, что при отсутствии счетчика, или если показания не были переданы, применяется расчетный способ начисления — по среднему или по нормативу.

Основанием для расчета также может служить контрольный съем показаний — проверка соответствия данных на приборе учета. Если обнаружены ошибки в предыдущих расчетах или неучтенные показания, производится перерасчет.

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