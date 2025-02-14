В ТНС энерго объяснили, почему жители Дона сталкиваются с приписками за свет

Posted 14 февраля, 11:47
Published 14 февраля, 11:47
Modified 14 февраля, 11:49
Updated 14 февраля, 11:49
Напомним, что в редакцию RostovGazeta обращались жители станицы Заплавской в Октябрьском районе. Жители жаловались на огромные суммы к оплате за свет в квитанциях. Дончане считают, что такие объемы оплаты не соответствуют их реальному потреблению.
В «ТНС энерго Ростов-на-Дону» объяснили, что суммы к оплате за свет рассчитываются индивидуально для каждого домохозяйства. Однако есть уточнения.
«Если в домовладении или квартире установлен обычный счётчик, расчёт производится на основе показаний, переданных потребителем. Важно, чтобы данные были предоставлены не позднее 25-го числа текущего месяца. Иначе они будут учтены в следующем расчётном периоде, а счёт будет сформирован по среднему, исходя из данных потребления за последние полгода», — отметили в ресурсоснабжающей организации.
Также, в ТНС рассказали, что при отсутствии счетчика, или если показания не были переданы, применяется расчетный способ начисления — по среднему или по нормативу.
Основанием для расчета также может служить контрольный съем показаний — проверка соответствия данных на приборе учета. Если обнаружены ошибки в предыдущих расчетах или неучтенные показания, производится перерасчет.
Ранее RostovGazeta выясняла, как ФАС решила повысить тариф на электроснабжение в Ростовской области.