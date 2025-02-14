В ВТБ назвали решение ЦБ «точкой оптимума» для экономики

Вместе с тем в ВТБ прогнозируют сохранение ключевой ставки в 21% в течение года. Причем, само решение — не единственное, на что нужно ориентироваться: «Это как меню шеф-повара из нескольких смен блюд. Это решение по ставке, это сигнал, как будет действовать Центральный банк в будущем, это опубликование обновленных среднесрочных прогнозов».