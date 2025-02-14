Вандал похитил перила из старинной водолечебницы в Ростове-на-Дону

Posted 14 февраля, 15:38
Published 14 февраля, 15:38
Modified 14 февраля, 15:40
Updated 14 февраля, 15:40
Инцидент произошел в четверг вечером, 13 февраля, в здании, расположенном по адресу Шаумяна, 96. Это строение также известно, как водолечебница Рындзюна. Неизвестный, опираясь руками и ногами в дверной проем, добрался до окна над входной дверью, разбил его и проник внутрь.
Позже туда зашли очевидцы и увидели, что в подъезде отсутствуют перила. Их просто срезали. На кадрах видно, что молодой человек был одет в спортивный костюм, но его лицо, к сожалению, нельзя разглядеть.
Ростовчане не понимают мотивов данного поступка: «Вот людям заняться нечем. Взяли и испортили памятник архитектуры».
Добавим, что старинный дом признан объектом культурного наследия.
При этом это не первый раз, когда вандалы вредят памятнику архитектуры — водолечебнице Рындзюна. До этого другой злоумышленник пытался выбить дверь здания, но потом передумал и вовсе разбил подвальное окно. Подробнее о случившемся в материале RostovGazeta.