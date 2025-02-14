rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 15:38

Published 14 февраля, 15:38

Modified 14 февраля, 15:40

Updated 14 февраля, 15:40

Мужчина проник в старинный дом и похитил исторические перила в Ростове-на-Дону

Вандал похитил перила из старинной водолечебницы в Ростове-на-Дону

14 февраля 2025, 15:38
Фото: t.me/rostovrnd. Мужчина проник в старинный дом и похитил исторические перила в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону вандал залез через форточку в здание на Шаумяна, признанное ОКН, и полностью срезал старинные перила, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Ростов папа».

Инцидент произошел в четверг вечером, 13 февраля, в здании, расположенном по адресу Шаумяна, 96. Это строение также известно, как водолечебница Рындзюна. Неизвестный, опираясь руками и ногами в дверной проем, добрался до окна над входной дверью, разбил его и проник внутрь.

Позже туда зашли очевидцы и увидели, что в подъезде отсутствуют перила. Их просто срезали. На кадрах видно, что молодой человек был одет в спортивный костюм, но его лицо, к сожалению, нельзя разглядеть.

Мужчина проник в старинный дом и похитил исторические перила в Ростове-на-Дону
Мужчина проник в старинный дом и похитил исторические перила в Ростове-на-Дону
Мужчина проник в старинный дом и похитил исторические перила в Ростове-на-Дону
Мужчина проник в старинный дом и похитил исторические перила в Ростове-на-Дону. Фото: t.me/rostovrnd
«Более 800 жалоб»: Слюсарь заявил о массовых проблемах с теплом в Ростовской области
Узнать подробнее
Видео: t.me/rostovrnd. Мужчина проник в старинный дом и похитил исторические перила в Ростове-на-Дону

Ростовчане не понимают мотивов данного поступка: «Вот людям заняться нечем. Взяли и испортили памятник архитектуры».

Добавим, что старинный дом признан объектом культурного наследия.

При этом это не первый раз, когда вандалы вредят памятнику архитектуры — водолечебнице Рындзюна. До этого другой злоумышленник пытался выбить дверь здания, но потом передумал и вовсе разбил подвальное окно. Подробнее о случившемся в материале RostovGazeta.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону продают памятник архитектуры за 250 млн рублейНовости четверга: в Ростове растет коррупция и люди замерзают в мороз без отопленияСледком заинтересовался гибелью бездомных в затопленном коллекторе в Ростове
#Валерия Кострова#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вандал#Старинные здания#Последние новости Ростова на сегодня#ОКН в Ростове#Памятник архитектуры#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика