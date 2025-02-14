Вечная красота или кровавое чудовище: куда сходить в Ростове 15 и 16 февраля

На этих выходных в кинотеатрах Ростова-на-Дону можно посмотреть турецкую мелодраму «Оставь это ветру» (16+). В центре сюжета оказались два наследника крупной компании Yazman Эге Языджи и Аслы Мансой. Эге закончил университет заграницей, но вернувшись в Турцию, отказался от поста в компании отца, выбрав простую жизнь сёрфера на пляже в Чешме. А Аслы, в свою очередь, заняла пост гендиректора. Однако финансовый кризис нанес большой урон компании, и единственный способ удержать ее на плаву — построить огромный отель в бухте, где живет Эге. Аслы уверена, что сможет получить его подпись на разрешении строительства в течение нескольких часов, а Эге надеется за один день избавиться от общества этой девушки.