Вечная красота или кровавое чудовище: куда сходить в Ростове 15 и 16 февраля

Posted 14 февраля, 07:26
Published 14 февраля, 07:26
Modified 14 февраля, 07:28
Updated 14 февраля, 07:28
На этих выходных в кинотеатрах Ростова-на-Дону можно посмотреть турецкую мелодраму «Оставь это ветру» (16+). В центре сюжета оказались два наследника крупной компании Yazman Эге Языджи и Аслы Мансой. Эге закончил университет заграницей, но вернувшись в Турцию, отказался от поста в компании отца, выбрав простую жизнь сёрфера на пляже в Чешме. А Аслы, в свою очередь, заняла пост гендиректора. Однако финансовый кризис нанес большой урон компании, и единственный способ удержать ее на плаву — построить огромный отель в бухте, где живет Эге. Аслы уверена, что сможет получить его подпись на разрешении строительства в течение нескольких часов, а Эге надеется за один день избавиться от общества этой девушки.
На этой неделе состоялась премьера биографического музыкального драматического фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (12+). Он расскажет о жизни российского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Великого писателя в картине играет Юра Борисов; также в проекте снимаются Алёна Долголенко, Роман Васильев, Илья Виногорский, Аня Чиповская, Флориан Десбьендра, Илья Любимов, Евгений Шварц, Сергей Гилёв и Кай Гетц.
Это история жизни великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. Пушкин предстаёт как современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым.
Также есть возможность увидеть свежий фильм ужасов «Субстанция: Идеал»(18+). Получив стипендию престижного университета, главная героиня — китаянка Вэй переезжает в Новую Зеландию и селится у тёти, чья дочь учится на том же факультете. Девушка комплексует из-за большого родимого пятна на лице, поэтому мечтает продолжить работу погибшего отца, пытавшегося создать революционное средство для борьбы с несовершенствами кожи. Это заинтересовывает университетского преподавателя, которому срочно нужен проект для продления финансирования — так Вэй получает доступ в лабораторию. Но в один момент сыворотка, придающая красоту, превращает студентку в кровавое чудовище.
В субботу, 15 февраля, в Ростове-на-Дону состоится концерт российского рэпера и музыкального продюсера Паши Техника (16+). Исполнитель презентует большое сольное выступление после творческого перерыва. Паша исполнит все хиты, в том числе «Передай», «Демоны» и RPG, пообщается с аудиторией и сделает этот день незабываемым! Цена билетов варьируется от 1790 до 3590 рублей.
Также в субботу в Ростове-на-Дону пройдет концерт Хабиба (0+) — автора нашумевшего хита «Ягода малинка», собравшего уже больше 600 миллионов просмотров на YouTube. Его песни звучат на музыкальных каналах и радиостанциях, где занимают лидирующие позиции в хит-парадах. Хабиб стал обладателем премии «Золотой граммофон» 2023 от Русского радио. Цена билетов на выступление начинается от 1500 рублей и достигает 4500 рублей.
В воскресенье, 16 февраля, в ДК «Ростсельмаш» состоится мультимедиа концерт с оркестром »Гарри Поттер и Властелин колец» (6+). Камерный оркестр Red Orchestra исполнит саундтреки двух культовых саг: «Гарри Поттера» и «Властелина колец». Это уникальное событие соединит два фантастических мира, где магия и героизм переплетаются в звуках великого искусства. Не упустите возможность с головой погрузиться в магические миры, созданные Джоан Роулинг и Джоном Рональдом Руэлом Толкином. Стоимость билетов составляет 1600 — 3000 рублей.
Субботним вечером театр драмы имени Горького представит авантюрную комедийную постановку о конфликте отцов и детей »Ребёнок напрокат» (12+). В спектакле есть все: история любви, подростковые бунты и поиски взаимопонимания. Стоимость билетов начинается от 400 рублей.
Кроме того, параллельно в этом же театре будет идти спектакль «Унесенные снегом» (16+). Это трогательная история о возвышенной и безответной любви. Скромный недотепа влюбляется в неприступную красавицу, всегда окруженную поклонниками, и что есть сил пытается добиться взаимности. Но в первую очередь «Унесённые снегом» — это комедия: возможность посмотреть на себя со стороны, с иронией взглянуть на трудности и заботы, насладиться актерской игрой и от души посмеяться. Билеты можно приобрести за 500 — 1100 рублей.
В субботу, 15 февраля, Ростовский музыкальный театр представит балетный спектакль «Жизель» (6+), поставленный впервые 20 лет назад. Это трогательная, красивая история любви, которая сильнее обиды, предательства и даже самой смерти. В спектакле сплелись очарование и колорит крестьянской жизни, психологически тонкое претворение трагедии главной героини и фантастические сцены жизни призрачных вилис. Стоимость входного билета начинается от 800 рублей.