Власти признали, что в Ростове-на-Дону остро не хватает автобусов

Замглавы горадминистрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков проехался на городских автобусах и пообщался с ростовчанами о недостатке транспорта на маршрутах. Информация об этом появилась на сайте городской управы.

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