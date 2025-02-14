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Posted 14 февраля, 08:21

Published 14 февраля, 08:21

Modified 14 февраля, 08:23

Updated 14 февраля, 08:23

Маршрутка в Ростове

Власти признали, что в Ростове-на-Дону остро не хватает автобусов

14 февраля 2025, 08:21
Фото: rostovgazeta.ru. Маршрутка в Ростове
Замглавы горадминистрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков проехался на городских автобусах и пообщался с ростовчанами о недостатке транспорта на маршрутах. Информация об этом появилась на сайте городской управы.

Дмитрий Симков проехался на автобусах №17а, №49 и №99, которые курсируют через Военвед и центр города. Проверялись работа общественного транспорта на маршрутах и исправность систем отопления в салонах.

В итоге было выявлено девять нарушений условий муниципальных контрактов. Перевозчиков ждут штрафные санкции.

Кроме того, Дмитрий Симков пообщался с пассажирами, которые рассказали ему о нехватке транспорта на маршрутах вечернее время.

В связи с выявленными проблемами замглавы горадминистрации поручил директору городского департамента транспорта Вадиму Шкабарне проконтролировать устранение нарушений.

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Ранее в Ростове в течение двух дней загорелись три автобуса. Один из них пришлось тушить трем пожарным машинам.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Автобус#Транспорт#Городской автобус#Проверка
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