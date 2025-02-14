Власти признали, что в Ростове-на-Дону остро не хватает автобусов

Posted 14 февраля, 08:21
Published 14 февраля, 08:21
Modified 14 февраля, 08:23
Updated 14 февраля, 08:23
Дмитрий Симков проехался на автобусах №17а, №49 и №99, которые курсируют через Военвед и центр города. Проверялись работа общественного транспорта на маршрутах и исправность систем отопления в салонах.
В итоге было выявлено девять нарушений условий муниципальных контрактов. Перевозчиков ждут штрафные санкции.
Кроме того, Дмитрий Симков пообщался с пассажирами, которые рассказали ему о нехватке транспорта на маршрутах вечернее время.
В связи с выявленными проблемами замглавы горадминистрации поручил директору городского департамента транспорта Вадиму Шкабарне проконтролировать устранение нарушений.
Ранее в Ростове в течение двух дней загорелись три автобуса. Один из них пришлось тушить трем пожарным машинам.