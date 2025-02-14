Власти Ростова выявили массовые нарушений в работе общественного транспорта

Замглавы горадминистрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков проверил исправность систем отопления в салонах и работу общественного транспорта на маршрутах. В итоге было выявлено девять нарушений, сообщает пресс-служба городской управы.

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