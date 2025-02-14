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Posted 14 февраля, 11:47

Published 14 февраля, 11:47

Modified 14 февраля, 11:49

Updated 14 февраля, 11:49

Остановка общественного транспорта в Ростове

Власти Ростова выявили массовые нарушений в работе общественного транспорта

14 февраля 2025, 11:47
Фото: rostovgazeta.ru. Остановка общественного транспорта в Ростове
Замглавы горадминистрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков проверил исправность систем отопления в салонах и работу общественного транспорта на маршрутах. В итоге было выявлено девять нарушений, сообщает пресс-служба городской управы.

Дмитрий Симков проехался на автобусах №17а, №49 и №99, которые курсируют через Военвед и центр города.

В итоге проверка выявила девять нарушений условий муниципальных контрактов. Из-за этого на перевозчиков наложат штрафные санкции.

Власти Ростова выявили 9 нарушений в работе общественного транспорта
Власти Ростова выявили 9 нарушений в работе общественного транспорта. Фото: Администрация Ростова

Кроме того, Дмитрий Симков пообщался с пассажирами, которые рассказали ему о нехватке транспорта в вечерние часы.

В связи с этим замглавы горадминистрации поручил директору городского департамента транспорта Вадиму Шкабарне проконтролировать устранение данных нарушений.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Автобус#Пассажиры#Транспорт#Горадминистрация
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