Власти Ростова выявили массовые нарушений в работе общественного транспорта

Posted 14 февраля, 11:47
Published 14 февраля, 11:47
Modified 14 февраля, 11:49
Updated 14 февраля, 11:49
Дмитрий Симков проехался на автобусах №17а, №49 и №99, которые курсируют через Военвед и центр города.
В итоге проверка выявила девять нарушений условий муниципальных контрактов. Из-за этого на перевозчиков наложат штрафные санкции.
Кроме того, Дмитрий Симков пообщался с пассажирами, которые рассказали ему о нехватке транспорта в вечерние часы.
В связи с этим замглавы горадминистрации поручил директору городского департамента транспорта Вадиму Шкабарне проконтролировать устранение данных нарушений.