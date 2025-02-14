Волонтеры компаний предотвращают последствия ЧС на Кубани: заседание НСКВ

«Корпоративные волонтеры были одними из первых, кто откликнулся на чрезвычайную ситуацию в Анапе, возникшую в итоге крушения танкеров в Керченском проливе. Учитывая сохраняющийся запрос на их постоянное вовлечение в работу на прибрежных территориях со стороны региона, всем нам важно сделать выводы для того, чтобы продолжать эффективно приносить социальную пользу, особенно принимая во внимание расширение перечня видов волонтерской деятельности, возможной к осуществлению совместно с органами государственной власти» — заявила Ирина Жукова, председатель НСКВ.