Ворошиловский мост в Ростове встал в пробке из-за аварии 14 февраля

Posted 14 февраля, 06:22
Published 14 февраля, 06:22
Modified 14 февраля, 06:24
Updated 14 февраля, 06:24
По данным на «Яндекс.картах», ДТП случилось в правом ряду на пересечении проспекта Ворошиловского с улицей Большой Садовой. Из-за этого автомобилисты выстроились в ряды от места столкновения машин до Восточного шоссе за мостом. Общая протяженность пробки составляет порядка трех километров. Чтобы их преодолеть, требуется около 20 минут. А значит, водители движутся со скоростью не более 10 километров в час.
Навигатор предлагает объехать затор через ТРЦ «Мегамаг», свернув к нему перед Ворошиловским мостом. Однако время в пути будет то же самое. Только расстояние за это время можно преодолеть вдвое больше — семь километров.
Ранее стало известно о возможных пробках под Аксаем из-за ремонта на трассе М-4 «Дон».