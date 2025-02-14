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Posted 14 февраля, 06:22

Published 14 февраля, 06:22

Modified 14 февраля, 06:24

Updated 14 февраля, 06:24

Ворошиловский проспект в Ростове

Ворошиловский мост в Ростове встал в пробке из-за аварии 14 февраля

14 февраля 2025, 06:22
Фото: rostovgazeta.ru. Ворошиловский проспект в Ростове
Между Батайском и Ростовом образовалась пробка протяженностью около трех километров. Затор образовался ранним утром 14 февраля из-за аварии в центре донской столицы.

По данным на «Яндекс.картах», ДТП случилось в правом ряду на пересечении проспекта Ворошиловского с улицей Большой Садовой. Из-за этого автомобилисты выстроились в ряды от места столкновения машин до Восточного шоссе за мостом. Общая протяженность пробки составляет порядка трех километров. Чтобы их преодолеть, требуется около 20 минут. А значит, водители движутся со скоростью не более 10 километров в час.

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Навигатор предлагает объехать затор через ТРЦ «Мегамаг», свернув к нему перед Ворошиловским мостом. Однако время в пути будет то же самое. Только расстояние за это время можно преодолеть вдвое больше — семь километров.

Ранее стало известно о возможных пробках под Аксаем из-за ремонта на трассе М-4 «Дон».

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Пробка#Ростов#Восточное шоссе#Улица Большая Садовая#Проспект Ворошиловский
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