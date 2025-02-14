Ворошиловский мост в Ростове встал в пробке из-за аварии 14 февраля

По данным на «Яндекс.картах», ДТП случилось в правом ряду на пересечении проспекта Ворошиловского с улицей Большой Садовой. Из-за этого автомобилисты выстроились в ряды от места столкновения машин до Восточного шоссе за мостом. Общая протяженность пробки составляет порядка трех километров. Чтобы их преодолеть, требуется около 20 минут. А значит, водители движутся со скоростью не более 10 километров в час.