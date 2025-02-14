ВТБ: ставки по вкладам на уровне 20% продержатся еще 3-4 месяца

В любом случае розничные кредиты остаются очень дорогими, и россияне будут все реже на них рассчитывать. В совокупности с жесткой риск-политикой ЦБ РФ это продолжит тренд на «охлаждение» рынка. Пока ВТБ ожидает, что в 2025 году банки выдадут физлицам около 9,1 трлн рублей — почти на 30% ниже, чем в 2024 году. Больше всего сократятся продажи кредитов наличными и ипотеки. Драйвером сегмента жилищных кредитов останутся госпрограммы — сегодня на них приходится 85-90% ипотечных продаж.