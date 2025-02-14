«Яйцо дракона» продают в Ростове-на-Дону за 1 миллион рублей

Posted 14 февраля, 18:23
Published 14 февраля, 18:23
Modified 14 февраля, 18:26
Updated 14 февраля, 18:26
Продавец утверждает, что камень очень редкий и приносит благополучие и процветание его обладателю. В связи с этим она просит за «Яйцо дракона» один миллион рублей.
При этом на вид камень напоминает обычную большую гальку размером с ладонь. Он преимущественно белого цвета, однако в самом центре есть три коричневых пятна необычной формы.
Добавим, что яйцами драконов называют несколько видов камней. Септарии — камни с трещинами, в которых кристаллизуются другие породы. А также так можно прозвать камни необычной овальной или круглой формы, собранные на берегу Баренцева моря.
Ранее жителям Ростовской области предложили выращивать грибы за 200 миллионов рублей.