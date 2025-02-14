rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 18:23

Published 14 февраля, 18:23

Modified 14 февраля, 18:26

Updated 14 февраля, 18:26

Яйцо дракона продают в Ростове-на-Дону за 1 миллион рублей

«Яйцо дракона» продают в Ростове-на-Дону за 1 миллион рублей

14 февраля 2025, 18:23
Фото: Шедеврум. Яйцо дракона продают в Ростове-на-Дону за 1 миллион рублей
Жительница Ростова-на-Дону продает редкий камень «Яйцо дракона». За уникальный предмет женщина просит один миллион рублей. Предложение опубликовано на популярном сайте объявлений.

Продавец утверждает, что камень очень редкий и приносит благополучие и процветание его обладателю. В связи с этим она просит за «Яйцо дракона» один миллион рублей.

При этом на вид камень напоминает обычную большую гальку размером с ладонь. Он преимущественно белого цвета, однако в самом центре есть три коричневых пятна необычной формы.

«Интим не предлагать»: в Ростове появилась услуга «парня на 14 февраля»
Узнать подробнее

Добавим, что яйцами драконов называют несколько видов камней. Септарии — камни с трещинами, в которых кристаллизуются другие породы. А также так можно прозвать камни необычной овальной или круглой формы, собранные на берегу Баренцева моря.

Ранее жителям Ростовской области предложили выращивать грибы за 200 миллионов рублей.

Читайте также:
Житель Ростова продает личные вещи борца Ивана Поддубного за 3 млн рублейВ Ростове-на-Дону продают памятник архитектуры за 250 млн рублей«Интим не предлагать»: в Ростове появилась услуга «парня на 14 февраля»
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продажа#Последние новости Ростова на сегодня#Яйца#Находка#Объявление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика