Заммэра Ефимов: Благодаря инвесторам Москва получила 58 спортобъектов за пять лет

Posted 14 февраля, 16:39
Published 14 февраля, 16:39
Modified 14 февраля, 17:32
Updated 14 февраля, 17:32
Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет mos.ru.
«За пять лет за счет внебюджетных источников финансирования в Москве возвели 58 спортивных объектов совокупной площадью около 480 тысяч квадратных метров. Только в 2024 году инвесторы построили 11 зданий спортивной инфраструктуры суммарной площадью более 64 тысяч квадратных метров», — сообщил Владимир Ефимов. Он также напомнил, что речь о знаковых объектах и районных физкультурно-оздоровительных комплексах. Это многофункциональный комплекс «Чкалов Арена» площадью почти 33 тысячи квадратных метров, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью 5,3 тысячи квадратных метров в районе Новокосино, а также ледовый дворец «Кристалл», который занимает площадь почти 25 тысяч квадратных метров в «Лужниках».
Новые объекты призваны повысить доступность спортивного досуга для горожан из разных районов Москвы, а также способствовать популяризации здорового образа жизни.
«В прошлом году построили спорткомплекс в Южном Бутове площадью более пяти тысяч квадратных метров. Там расположены взрослый и детский бассейны, банный комплекс, тренажерный и зал для кроссфит-тренировок», — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. Он также напомнил, что в прошлом году в столице начал работу ледовый комплекс «Арена» площадью 5,3 тысячи квадратных метров в Щербинке. Под крышей дворца, кроме катка, посетители могут пользоваться услугами борцовского и трех спортзалов площадью 600, 200 и 100 квадратных метров.
Формирование всех спортивных объектов в столице проходит под контролем Мосгосстройнадзора. За время строительства 11 спортивных объектов Комитет государственного строительного надзора города Москвы суммарно провел около 90 выездных проверок. По результатам итоговых мероприятий составлены заключения о соответствии зданий стандартам проектной документации, после чего застройщики получили разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Самый крупный физкультурно-оздоровительный комплекс с подземной парковкой на 66 машино-мест принимает посетителей на Базовской улице на севере Москвы. Четырехэтажное здание со спортивными залами и четырьмя бассейнами располагается на площади 14,3 тысячи квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построили 327 новых спортобъектов, из них 168 — с использованием средств инвесторов.