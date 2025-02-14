Заммэра Ефимов: Благодаря инвесторам Москва получила 58 спортобъектов за пять лет

Формирование всех спортивных объектов в столице проходит под контролем Мосгосстройнадзора. За время строительства 11 спортивных объектов Комитет государственного строительного надзора города Москвы суммарно провел около 90 выездных проверок. По результатам итоговых мероприятий составлены заключения о соответствии зданий стандартам проектной документации, после чего застройщики получили разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Самый крупный физкультурно-оздоровительный комплекс с подземной парковкой на 66 машино-мест принимает посетителей на Базовской улице на севере Москвы. Четырехэтажное здание со спортивными залами и четырьмя бассейнами располагается на площади 14,3 тысячи квадратных метров.