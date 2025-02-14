Житель Ростовской области узнал, что наловил рыбы на 200 тысяч рублей

Posted 14 февраля, 13:26
Published 14 февраля, 13:26
Modified 14 февраля, 13:27
Updated 14 февраля, 13:27
Браконьера поймали на реке Дон. Им оказался 32– летний житель Цимлянского района, который до этого уже был несколько раз судим. По реке он передвигался с помощью резиновой лодки, а для вылова биоресурсов использовал 60-метровую сеть.
С ее помощью браконьеру удалось поймать 220 особей рыбы. Среди них оказались густера, судак, серебряный карась и сом. Всего сумму ущерба оценили в 200 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбудили дело по признакам незаконного вылова биоресурсов. Ему грозит два года лишения свободы.