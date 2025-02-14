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Posted 14 февраля, 13:26

Published 14 февраля, 13:26

Modified 14 февраля, 13:27

Updated 14 февраля, 13:27

На Дону поймали ранее судимого браконьера с рыбой на 200 тысяч рублей

Житель Ростовской области узнал, что наловил рыбы на 200 тысяч рублей

14 февраля 2025, 13:26
Фото: Управление на транспорте МВД России по СКФО. На Дону поймали ранее судимого браконьера с рыбой на 200 тысяч рублей

На Дону поймали ранее судимого браконьера с рыбой на 200 тысяч рублей

В Ростовской области транспортные полицейские поймали браконьера с выловленной рыбой на 200 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Браконьера поймали на реке Дон. Им оказался 32– летний житель Цимлянского района, который до этого уже был несколько раз судим. По реке он передвигался с помощью резиновой лодки, а для вылова биоресурсов использовал 60-метровую сеть.

С ее помощью браконьеру удалось поймать 220 особей рыбы. Среди них оказались густера, судак, серебряный карась и сом. Всего сумму ущерба оценили в 200 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили дело по признакам незаконного вылова биоресурсов. Ему грозит два года лишения свободы.

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На Дону поймали ранее судимого браконьера с рыбой на 200 тысяч рублей
На Дону поймали ранее судимого браконьера с рыбой на 200 тысяч рублей. Фото: Управление на транспорте МВД России по СКФО

Ранее стало известно о новых правилах вылова редкой рыбы из Дона.

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