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Posted 14 февраля, 05:48

Published 14 февраля, 05:48

Modified 14 февраля, 05:48

Updated 14 февраля, 05:48

Жители Ростова-на-Дону стали массово сдавать в аренду свои квартиры

Жители Ростова-на-Дону стали массово сдавать в аренду свои квартиры

14 февраля 2025, 05:48
Фото: 1MI. Жители Ростова-на-Дону стали массово сдавать в аренду свои квартиры
В Ростове вырос спрос на долгосрочную аренду квартир. Наибольшую популярность среди арендаторов составили студии. Об этом рассказали аналитики.

По информации экспертов «Авито Недвижимости», предложение по аренде квартир по сравнению с 2024 годом выросло на 57%. Чаще всего собственники предлагали двушки (+73%) и студии (+77%).

Спрос на долгосрочную аренду жилья в многоэтажках Ростова при этом вырос на 17% в январе 2025 года. Чаще всего ростовчане интересовались студиями (+38%).

В начале 2025 года (по сравнению с декабрем 2024-го) в Ростове квартиру можно было в среднем арендовать за 30 тысяч рублей в месяц.

«Сейчас съем жилья может быть выгоднее, чем квартал назад. Широкий выбор и более низкая стоимость позволяют быстрее найти подходящий вариант», — сообщает Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды сервиса объявлений.
Ростовчане стали массово скупать вторичное жилье в 2025 году
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До этого стало известно, что ростовчане стали массово скупать вторичное жилье в 2025 году.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Квартиры#Цены#Жилье#Аренда#Аналитики
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