Жители Ростова-на-Дону стали массово сдавать в аренду свои квартиры

Posted 14 февраля, 05:48
Published 14 февраля, 05:48
Modified 14 февраля, 05:48
Updated 14 февраля, 05:48
По информации экспертов «Авито Недвижимости», предложение по аренде квартир по сравнению с 2024 годом выросло на 57%. Чаще всего собственники предлагали двушки (+73%) и студии (+77%).
Спрос на долгосрочную аренду жилья в многоэтажках Ростова при этом вырос на 17% в январе 2025 года. Чаще всего ростовчане интересовались студиями (+38%).
В начале 2025 года (по сравнению с декабрем 2024-го) в Ростове квартиру можно было в среднем арендовать за 30 тысяч рублей в месяц.
«Сейчас съем жилья может быть выгоднее, чем квартал назад. Широкий выбор и более низкая стоимость позволяют быстрее найти подходящий вариант», — сообщает Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды сервиса объявлений.