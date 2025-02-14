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Posted 14 февраля, 15:34

Published 14 февраля, 15:34

Modified 14 февраля, 15:36

Updated 14 февраля, 15:36

Жители Ростовской области массово становятся банкротами и скупают дешевые доллары

Жители Ростовской области массово становятся банкротами и скупают дешевые доллары

14 февраля 2025, 15:34
Фото: cookie_studio/freepik. Жители Ростовской области массово становятся банкротами и скупают дешевые доллары
Средняя зарплата в Ростовской области выросла до 60 тысяч рублей, тем временем обменники в Ростове-на-Дону отказывают в покупке долларов на фоне укрепления рубля, а в регионе растет количество банкротов среди граждан.

Рост зарплат

С января по декабрь 2024 года номинальная средняя заработная плата в Ростовской области выросла до 60 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост составил 18%. Однако реальный доход увеличился только на 9,3%

Также стоит отметить, что в регионе снизился уровень безработицы. В прошлом году было зарегистрировано 5,9 тысячи нетрудоустроенных, что на 22,2% меньше, чем в 2023 году.

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Обмена валюты

По сведениям ЦБ, в пятницу, 14 февраля, курс одного доллара оценивается в 91,03 рубля. Из-за резкого падения показателей жители Ростова-на-Дону рванулись покупать валюту. Однако некоторые обменники начали отказывать в продаже. Ростовский экономист Леонид Стрельников пояснил, что это связано с тем, что до конца 2024 года Центробанк России не закупал доллары, то есть на всех желающих их просто может не хватить.

«Вполне вероятно, что через несколько месяцев доллар вернется к прежним отметкам в районе 100 рублей. В этом случае покупка валюты сейчас окажется выгодным вложением», — считает эксперт.

«Вполне вероятно, что через несколько месяцев доллар вернется к прежним отметкам в районе 100 рублей.»
«Вполне вероятно, что через несколько месяцев доллар вернется к прежним отметкам в районе 100 рублей.». Фото: 1MI

Добавим, что ростовчанам, имеющим сбережения в долларах, Стрельников советует ничего не делать с валютой.

«Тут все просто: обменивать валюту на рубли нужно только в том случае, если это необходимо. Если есть цель получить выгоду, вспомните стоимость доллара на момент покупки и сопоставьте ее с актуальным курсом на продажу», — добавляет эксперт.

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Массовое банкротство

Арбитражный суд Ростовской области рассказал СМИ о том, что в регионе уже несколько лет растет количество судебных дел о банкротстве местных жителей. Так, в 2024 году доля исков о банкротстве населения достигла 33,5% (в 2022 году — 23,8%).

За год в суд поступило больше 15 тысяч заявлений о банкротстве, что на три тысячи больше, чем в 2023 году. Однако число заявлений о банкротстве предпринимателей и юрлиц наоборот снизилось (на 5 и 723 заявлений соответственно).

Отметим, что всего суд рассмотрел 96 тысяч заявлений, жалоб, ходатайств и разногласий о финансовой несостоятельности дончан.

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