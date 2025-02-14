Жители Ростовской области массово становятся банкротами и скупают дешевые доллары

По сведениям ЦБ, в пятницу, 14 февраля, курс одного доллара оценивается в 91,03 рубля. Из-за резкого падения показателей жители Ростова-на-Дону рванулись покупать валюту. Однако некоторые обменники начали отказывать в продаже. Ростовский экономист Леонид Стрельников пояснил, что это связано с тем, что до конца 2024 года Центробанк России не закупал доллары, то есть на всех желающих их просто может не хватить.