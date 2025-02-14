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Posted 14 февраля, 10:55

Published 14 февраля, 10:55

Modified 14 февраля, 10:57

Updated 14 февраля, 10:57

В Ростовской области растет количество банкротов

Жители Ростовской области стали массово подавать на банкротство

14 февраля 2025, 10:55
Фото: 1MI. В Ростовской области растет количество банкротов

В Ростовской области растет количество банкротов среди граждан

В Ростовской области уже нескольких лет растет количество судебных дел о банкротстве местных жителей. Об этом рассказал «Блокнот Ростов», ссылаясь на пресс-службу Арбитражного суда региона.

Всего в 2024 году доля исков о банкротстве местных жителей достигла 33,5%. В 2023 году она составляла 30,1%, а в 2022-м — 23,8%.

За год в суд поступило больше 15 тысяч заявлений о банкротстве. Это — на три тысячи больше, чем в 2023-м.

При этом число заявлений о банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, напротив, снизилось (на 5 заявлений и 723 соответственно).

Всего суд рассмотрел 96 тысяч заявлений, жалоб, ходатайств и разногласий о финансовой несостоятельности местных жителей.

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