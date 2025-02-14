Жители Ростовской области стали массово подавать на банкротство

Posted 14 февраля, 10:55
Published 14 февраля, 10:55
Modified 14 февраля, 10:57
Updated 14 февраля, 10:57
Всего в 2024 году доля исков о банкротстве местных жителей достигла 33,5%. В 2023 году она составляла 30,1%, а в 2022-м — 23,8%.
За год в суд поступило больше 15 тысяч заявлений о банкротстве. Это — на три тысячи больше, чем в 2023-м.
При этом число заявлений о банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, напротив, снизилось (на 5 заявлений и 723 соответственно).
Всего суд рассмотрел 96 тысяч заявлений, жалоб, ходатайств и разногласий о финансовой несостоятельности местных жителей.