Жительница Ростовской области получила 13 лет колонии за госизмену

Posted 14 февраля, 17:15
Published 14 февраля, 17:15
Modified 14 февраля, 17:17
Updated 14 февраля, 17:17
Известно, что в январе 2023 года 37-летняя Евгения Рябова начала общение и сотрудничество с представителями украинских спецслужб. Через мессенджер женщина передавала сведения о местоположении военных объектов, которые могли быть использованы против безопасности России.
Преступницу задержали и завели уголовное дело по статье 275 УК РФ. Дончанка признала свою вину. Суд приговорил Рябову к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания определено ограничение свободы на один год.
Ранее УФСБ в Ростовской области пресекло схему многомиллионных взяток в налоговой.