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Posted 14 февраля, 17:15

Published 14 февраля, 17:15

Modified 14 февраля, 17:17

Updated 14 февраля, 17:17

Жительница Ростовской области получила 13 лет колонии за госизмену

Жительница Ростовской области получила 13 лет колонии за госизмену

14 февраля 2025, 17:15
Фото: 1MI. Жительница Ростовской области получила 13 лет колонии за госизмену
Ростовский областной суд приговорил дончанку к 13 годам колонии за государственную измену. Женщина работала на спецслужбы Украины, сообщает прокуратура Ростовской области.

Известно, что в январе 2023 года 37-летняя Евгения Рябова начала общение и сотрудничество с представителями украинских спецслужб. Через мессенджер женщина передавала сведения о местоположении военных объектов, которые могли быть использованы против безопасности России.

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Преступницу задержали и завели уголовное дело по статье 275 УК РФ. Дончанка признала свою вину. Суд приговорил Рябову к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания определено ограничение свободы на один год.

Ранее УФСБ в Ростовской области пресекло схему многомиллионных взяток в налоговой.

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