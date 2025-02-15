rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 06:00

Published 15 февраля, 06:00

Modified 15 февраля, 06:02

Updated 15 февраля, 06:02

Работа системы ПВО во время учений

Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону в ночь на 15 февраля

15 февраля 2025, 06:00
Фото: Минобороны РФ. Работа системы ПВО во время учений
В ночь на 15 февраля в Ростовской области отбили атаку девяти беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, БПЛА уничтожили в Ростове-на-Дону, Чертковском и Шолоховском районах. В результате атаки никто не пострадал. Однако обломки одного из дронов упали на крышу частного дома в Ростове, повредив кровлю.

Для обезвреживания упавших обломков на место прибыла группа взрывотехников.

Также вражеские беспилотники сбивали минувшей ночью в Волгоградской, Калужской и Саратовской области. Всего силы ПВО перехватили и уничтожили 40 БПЛА.

«Отойдите от окон»: авиационную опасность объявили в Ростовской области 14 февраля
Узнать подробнее

Напомним, что накануне вечером жителей Ростовской области перепугал звук мотора в небе, похожий на жужжание БПЛА. Люди писали, что слышно его очень низко.

Несколькими днями ранее в районе Сельмаш в Ростове также упали обломки БПЛА, было повреждено остекление квартир на нескольких улицах, а также социальных объектов.

Читайте также:
Итоги субботы: Ростовская область подверглась атаке 18 беспилотниковЮрий Слюсарь прокомментировал введение режима ЧС в Ростове-на-ДонуДесяток беспилотников перехватили над Азовским морем
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#БПЛА#Беспилотники#Последние новости Ростова на сегодня#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Происшествия#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика