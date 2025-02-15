Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону в ночь на 15 февраля

По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, БПЛА уничтожили в Ростове-на-Дону, Чертковском и Шолоховском районах. В результате атаки никто не пострадал. Однако обломки одного из дронов упали на крышу частного дома в Ростове, повредив кровлю.