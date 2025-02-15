Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону в ночь на 15 февраля

Posted 15 февраля, 06:00
Published 15 февраля, 06:00
Modified 15 февраля, 06:02
Updated 15 февраля, 06:02
По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, БПЛА уничтожили в Ростове-на-Дону, Чертковском и Шолоховском районах. В результате атаки никто не пострадал. Однако обломки одного из дронов упали на крышу частного дома в Ростове, повредив кровлю.
Для обезвреживания упавших обломков на место прибыла группа взрывотехников.
Также вражеские беспилотники сбивали минувшей ночью в Волгоградской, Калужской и Саратовской области. Всего силы ПВО перехватили и уничтожили 40 БПЛА.
Напомним, что накануне вечером жителей Ростовской области перепугал звук мотора в небе, похожий на жужжание БПЛА. Люди писали, что слышно его очень низко.
Несколькими днями ранее в районе Сельмаш в Ростове также упали обломки БПЛА, было повреждено остекление квартир на нескольких улицах, а также социальных объектов.