Беспилотную опасность объявили по Ростовской области ночью

Накануне ночью после объявления беспилотной опасности над регионом сбили девять дронов. Обломки одного из них проломили крышу в частном доме на Западном в Ростове. К счастью, обошлось без пострадавших, однако владельцам теперь предстоит потратиться на ремонт.