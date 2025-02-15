rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 20:39

Published 15 февраля, 20:39

Modified 15 февраля, 20:41

Updated 15 февраля, 20:41

Спасатели предупредили о беспилотной опасности жителей Ростовской области

Беспилотную опасность объявили по Ростовской области ночью

15 февраля 2025, 20:39
Фото: Минобороны России. Спасатели предупредили о беспилотной опасности жителей Ростовской области
В Ростовской области объявили беспилотную опасность поздним вечером 15 февраля. Уведомление в приложении МЧС получили жители Азовского района и города Каменска-Шахтинского.

По информации РСЧС, беспилотная опасность действует на территории всего региона с 23.07 мск. Как правило, в таких случаях населению рекомендуется укрыться в помещениях без окон. Например, в коридоре, подвале или ванной.

В Минобороны назвали число БПЛА, сбитых 10 февраля над Ростовской областью
Узнать подробнее

Накануне ночью после объявления беспилотной опасности над регионом сбили девять дронов. Обломки одного из них проломили крышу в частном доме на Западном в Ростове. К счастью, обошлось без пострадавших, однако владельцам теперь предстоит потратиться на ремонт.

Читайте также:
В УГОЧС рассказали ростовчанам, что делать во время воздушной атакиПоявились кадры из пострадавшего дома после атаки БПЛА в РостовеБеспилотники атаковали Ростов-на-Дону в ночь на 15 февраля
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ПВО#Спасатели#БПЛА#Атака БПЛА#Военные#Беспилотная опасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика