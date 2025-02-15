Беспилотную опасность объявили по Ростовской области ночью

Posted 15 февраля, 20:39
Published 15 февраля, 20:39
Modified 15 февраля, 20:41
Updated 15 февраля, 20:41
По информации РСЧС, беспилотная опасность действует на территории всего региона с 23.07 мск. Как правило, в таких случаях населению рекомендуется укрыться в помещениях без окон. Например, в коридоре, подвале или ванной.
Накануне ночью после объявления беспилотной опасности над регионом сбили девять дронов. Обломки одного из них проломили крышу в частном доме на Западном в Ростове. К счастью, обошлось без пострадавших, однако владельцам теперь предстоит потратиться на ремонт.