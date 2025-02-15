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Posted 15 февраля, 10:00

Published 15 февраля, 10:00

Modified 15 февраля, 10:02

Updated 15 февраля, 10:02

Из-за активности Солнца перестанут работать радио и ТВ в Ростове-на-Дону

Из-за активности Солнца перестанут работать радио и ТВ в Ростове-на-Дону

15 февраля 2025, 10:00
Фото: 1MI. Из-за активности Солнца перестанут работать радио и ТВ в Ростове-на-Дону
В Ростове из-за солнечной активности будет пропадать теле- и радиосигнал. По данным РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть), помехи начнутся с 21 февраля.

Солнечная интерференция представляет собой искажение радиосигнала, который принимает оборудование на Земле со спутника. Это происходит, когда мощное излучение светила перекрывает сигнал, находясь на одной линии со спутником и спутниковой антенной. По расчетам специалистов, такое расположение будет с 11.18 до 13.06 мск каждый день с 21 февраля по 15 марта.

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Сигнал может на несколько минут пропасть на территории донской столицы. Помехи возможны на радиостанциях Маяк, Радио России, Вести FM и почти на всех телеканалах.

Подобное явление наблюдалось осенью прошлого года, с 27 сентября до 20 октября.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Спутник#Радио#РТРС#Маяк#Март#ТВ#Солнечная активность#Февраль
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