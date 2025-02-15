Из-за активности Солнца перестанут работать радио и ТВ в Ростове-на-Дону

Солнечная интерференция представляет собой искажение радиосигнала, который принимает оборудование на Земле со спутника. Это происходит, когда мощное излучение светила перекрывает сигнал, находясь на одной линии со спутником и спутниковой антенной. По расчетам специалистов, такое расположение будет с 11.18 до 13.06 мск каждый день с 21 февраля по 15 марта.