Ледяной дождь и холод до -11 градусов ожидаются в Ростове на следующей неделе

А вот в выходные, 22 и 23 февраля, погода значительно испортится. Днем воздух охладится до -7…-6 градусов, а ночью — до -11…-10 градусов. Северный ветер разгонится до 8 метров в секунду. Кроме того, с утра до вечера будут идти обильные снегопады.