Ледяной дождь и холод до -11 градусов ожидаются в Ростове на следующей неделе

Posted 15 февраля, 07:40
Published 15 февраля, 07:40
Modified 15 февраля, 07:42
Updated 15 февраля, 07:42
Согласно данным Gismeteo, в понедельник и вторник, 17 и 18 февраля, будет облачная погода. В течение дня температура воздуха составит -4 градуса, а ночью похолодает до -9 градусов Цельсия. Ветер северо-западный семь метров в секунду. Осадков не ожидается.
В среду, 19 февраля, будет немного теплее. Днем столбики термометров покажут -4, а ночью — около -7 градусов Цельсия. Ветер сменит свое направление на восточное и успокоится до шести метров в секунду.
В четверг и пятницу, 20 и 21 февраля, в городе начнется дождь в сочетании со снегом. Температура воздуха будет варьироваться от -9 до -3 градусов. Ветер северо-восточный до 8-9 метров в секунду.
А вот в выходные, 22 и 23 февраля, погода значительно испортится. Днем воздух охладится до -7…-6 градусов, а ночью — до -11…-10 градусов. Северный ветер разгонится до 8 метров в секунду. Кроме того, с утра до вечера будут идти обильные снегопады.
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