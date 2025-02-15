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Posted 15 февраля, 07:40

Published 15 февраля, 07:40

Modified 15 февраля, 07:42

Updated 15 февраля, 07:42

Ледяной дождь и холод до -11 градусов ожидаются в Ростове на следующей неделе

Ледяной дождь и холод до -11 градусов ожидаются в Ростове на следующей неделе

15 февраля 2025, 07:40
Фото: rostovgazeta.ru. Ледяной дождь и холод до -11 градусов ожидаются в Ростове на следующей неделе
На следующей неделе морозы в Ростове-на-Дону только усилятся. Синоптики прогнозируют понижение температуры до -11 градусов, снегопад и гололед.

Согласно данным Gismeteo, в понедельник и вторник, 17 и 18 февраля, будет облачная погода. В течение дня температура воздуха составит -4 градуса, а ночью похолодает до -9 градусов Цельсия. Ветер северо-западный семь метров в секунду. Осадков не ожидается.

В среду, 19 февраля, будет немного теплее. Днем столбики термометров покажут -4, а ночью — около -7 градусов Цельсия. Ветер сменит свое направление на восточное и успокоится до шести метров в секунду.

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В четверг и пятницу, 20 и 21 февраля, в городе начнется дождь в сочетании со снегом. Температура воздуха будет варьироваться от -9 до -3 градусов. Ветер северо-восточный до 8-9 метров в секунду.

А вот в выходные, 22 и 23 февраля, погода значительно испортится. Днем воздух охладится до -7…-6 градусов, а ночью — до -11…-10 градусов. Северный ветер разгонится до 8 метров в секунду. Кроме того, с утра до вечера будут идти обильные снегопады.

Ранее RostovGazeta рассказала, когда в Ростовской области ударят морозы до -23 градусов.

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