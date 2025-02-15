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Posted 15 февраля, 09:04

Published 15 февраля, 09:04

Modified 15 февраля, 09:06

Updated 15 февраля, 09:06

На масштабный ремонт проспекта Сельмаш в Ростове потратят более 50 млн рублей

На масштабный ремонт проспекта Сельмаш в Ростове потратят более 50 млн рублей

15 февраля 2025, 09:04
Фото: 1MI. На масштабный ремонт проспекта Сельмаш в Ростове потратят более 50 млн рублей
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который займется ремонтом проспекта Сельмаш. На обновление улицы было выделено 50,6 миллиона рублей. Сведения опубликованы на сайте госзакупок.

Работные работы будут идти на протяжении всего проспекта Сельмаш, то есть от площади Октябрьской до улицы Пановой. Подрядчик должен обновить асфальтобетонное покрытие, обеспечить перевозку грузов, утилизировать строительный мусор и сделать многое другое. На реализацию проекта власти города и области выделят 50,6 миллиона рублей.

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Окончание выполнения работ назначено на 1 июля 2025 года. Примечательно, что гарантийные сроки на конструктивные элементы дороги по проспекту Сельмаш составляют пять лет (5 — 10 тысяч авто в сутки), а гарантия на покрытия тротуарной части составляет только три года.

Ранее стало известно, что власти Ростова запланировали масштабный ремонт Профсоюзной улицы в 2025 году.

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