На масштабный ремонт проспекта Сельмаш в Ростове потратят более 50 млн рублей

Окончание выполнения работ назначено на 1 июля 2025 года. Примечательно, что гарантийные сроки на конструктивные элементы дороги по проспекту Сельмаш составляют пять лет (5 — 10 тысяч авто в сутки), а гарантия на покрытия тротуарной части составляет только три года.