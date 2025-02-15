На масштабный ремонт проспекта Сельмаш в Ростове потратят более 50 млн рублей

Posted 15 февраля, 09:04
Published 15 февраля, 09:04
Modified 15 февраля, 09:06
Updated 15 февраля, 09:06
Работные работы будут идти на протяжении всего проспекта Сельмаш, то есть от площади Октябрьской до улицы Пановой. Подрядчик должен обновить асфальтобетонное покрытие, обеспечить перевозку грузов, утилизировать строительный мусор и сделать многое другое. На реализацию проекта власти города и области выделят 50,6 миллиона рублей.
Окончание выполнения работ назначено на 1 июля 2025 года. Примечательно, что гарантийные сроки на конструктивные элементы дороги по проспекту Сельмаш составляют пять лет (5 — 10 тысяч авто в сутки), а гарантия на покрытия тротуарной части составляет только три года.
Ранее стало известно, что власти Ростова запланировали масштабный ремонт Профсоюзной улицы в 2025 году.