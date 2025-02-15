Обломки БПЛА проломили крышу дома в Ростове-на-Дону

Posted 15 февраля, 05:39
Published 15 февраля, 05:39
Modified 15 февраля, 06:03
Updated 15 февраля, 06:03
Речь идет о частном жилье в переулке Ермака, 34 в Железнодорожном районе. Там обломки одного из перехваченных дронов упали на крышу и оставили повреждения.
К счастью, обошлось без пострадавших. Вероятно, жильцы отделались испугом.
— Поручил Александру Юрьевичу Скрябину организовать на месте необходимую работу для обеспечения безопасности жителей пострадавшего и соседних домов, — добавил глава региона.
Сейчас на месте работают специалисты, которые обезвреживают фрагменты БПЛА.
Ранее стало известно, что беспилотники сбили также в Чертковском и Шолоховском районах.