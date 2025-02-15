rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 05:39

Published 15 февраля, 05:39

Modified 15 февраля, 06:03

Updated 15 февраля, 06:03

После ночной атаки обломки БПЛА проломили крышу дома в Ростове-на-Дону

Обломки БПЛА проломили крышу дома в Ростове-на-Дону

15 февраля 2025, 05:39
Фото: Минобороны России. После ночной атаки обломки БПЛА проломили крышу дома в Ростове-на-Дону
В Ростове в результате воздушной атаки в ночь на 15 февраля повреждения получил частный дом. Об этом сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.

Речь идет о частном жилье в переулке Ермака, 34 в Железнодорожном районе. Там обломки одного из перехваченных дронов упали на крышу и оставили повреждения.

К счастью, обошлось без пострадавших. Вероятно, жильцы отделались испугом.

Ущерб заводу после атаки БПЛА под Ростовом-на-Дону оценили в 160 млн рублей
Узнать подробнее
— Поручил Александру Юрьевичу Скрябину организовать на месте необходимую работу для обеспечения безопасности жителей пострадавшего и соседних домов, — добавил глава региона.

Сейчас на месте работают специалисты, которые обезвреживают фрагменты БПЛА.

Ранее стало известно, что беспилотники сбили также в Чертковском и Шолоховском районах.

Читайте также:
Юрий Слюсарь 2 февраля объявил опасность БПЛА в Ростовской областиТри района на севере Ростовской области атаковали БПЛАЮрий Слюсарь: за ночь военные перехватили 15 БПЛА над Ростовской областью
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#БПЛА#Безопасность#Специалисты#Дрон#Железнодорожный район#Юрий Слюсарь#Воздушная атака
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика