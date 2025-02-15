Пострадавшую увезли на скорой: прямо на пешеходном переходе в Таганроге сбили женщину

Posted 15 февраля, 20:41
Published 15 февраля, 20:41
Modified 15 февраля, 20:43
Updated 15 февраля, 20:43
ДТП произошло в четверг вечером, 13 февраля, на улице Солодухина в городе Таганрог. 37-летний водитель иномарки Chevrolet Cruze во время движения не заметил горожанку, которая переходила проезжую часть по «зебре», и сбил ее.
В результате аварии женщина-пешеход получила травмы. Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшую в больницу. Сотрудники полиции выясняют все детали случившегося.
До этого один человек погиб и еще четверо пострадали в серьезном ДТП на трассе в Аксайском районе Ростовской области.