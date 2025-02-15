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Posted 15 февраля, 20:41

Published 15 февраля, 20:41

Modified 15 февраля, 20:43

Updated 15 февраля, 20:43

Водитель легкового авто сбил женщину на пешеходном переходе в Таганроге

Пострадавшую увезли на скорой: прямо на пешеходном переходе в Таганроге сбили женщину

15 февраля 2025, 20:41
Фото: 1MI. Водитель легкового авто сбил женщину на пешеходном переходе в Таганроге

Прямо на пешеходном переходе в Таганроге сбили женщину 13 февраля

В Ростовской области водитель легкового автомобиля наехал на 49-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло в четверг вечером, 13 февраля, на улице Солодухина в городе Таганрог. 37-летний водитель иномарки Chevrolet Cruze во время движения не заметил горожанку, которая переходила проезжую часть по «зебре», и сбил ее.

В результате аварии женщина-пешеход получила травмы. Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшую в больницу. Сотрудники полиции выясняют все детали случившегося.

Отъезжающий от остановки автобус сбил пешехода в Ростове-на-Дону
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До этого один человек погиб и еще четверо пострадали в серьезном ДТП на трассе в Аксайском районе Ростовской области.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#ДТП#Таганрог#Водитель#Пешеход#Легковой автомобиль#Сбитый пешеход#Происшествия
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