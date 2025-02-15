Появились кадры из пострадавшего дома после атаки БПЛА в Ростове

Обломки дрона упали на крышу жилого здания в Ростове и повредили кровлю. На кадрах заметно, что внутри дома также творится хаос. В ванной комнате вещи перевернуты и разбросаны, а в стене появилась большая дыра. Плитка сильно треснула и обсыпалась.