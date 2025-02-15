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Posted 15 февраля, 09:42

Published 15 февраля, 09:42

Modified 16 февраля, 17:20

Updated 16 февраля, 17:20

Появились кадры из пострадавшего дома после атаки БПЛА в Ростове

Появились кадры из пострадавшего дома после атаки БПЛА в Ростове

15 февраля 2025, 09:42
Фото: rostovgazeta.ru. Появились кадры из пострадавшего дома после атаки БПЛА в Ростове
На территории Ростовской области была пресечена попытка террористической атаки при помощи БПЛА. Всего было уничтожено девять дронов, осколки некоторых приземлились прямо на жилой дом в Ростове, кадры из пострадавшего строения показал телеканал «Дон 24».

Напомним, что в Ростовской области удалось уничтожить девять беспилотных летательных аппаратов. Атаке подверглись Чертковский и Шолоховский районы региона, а также Ростов-на-Дону, где в Железнодорожном районе повреждения от обломков дрона получил частный дом на улице Ермака.

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Видео: rostovgazeta.ru. Появились кадры из пострадавшего дома после атаки БПЛА в Ростове

Обломки дрона упали на крышу жилого здания в Ростове и повредили кровлю. На кадрах заметно, что внутри дома также творится хаос. В ванной комнате вещи перевернуты и разбросаны, а в стене появилась большая дыра. Плитка сильно треснула и обсыпалась.

Добавим, что территорию места падения обломков оцепили, а на месте происшествия дежурят спецслужбы. Из людей никто не пострадал.

Ранее ростовчане пожаловались на молчание сирен при атаках БПЛА.

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