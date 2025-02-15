Появились кадры из пострадавшего дома после атаки БПЛА в Ростове

Posted 15 февраля, 09:42
Published 15 февраля, 09:42
Modified 16 февраля, 17:20
Updated 16 февраля, 17:20
Напомним, что в Ростовской области удалось уничтожить девять беспилотных летательных аппаратов. Атаке подверглись Чертковский и Шолоховский районы региона, а также Ростов-на-Дону, где в Железнодорожном районе повреждения от обломков дрона получил частный дом на улице Ермака.
Обломки дрона упали на крышу жилого здания в Ростове и повредили кровлю. На кадрах заметно, что внутри дома также творится хаос. В ванной комнате вещи перевернуты и разбросаны, а в стене появилась большая дыра. Плитка сильно треснула и обсыпалась.
Добавим, что территорию места падения обломков оцепили, а на месте происшествия дежурят спецслужбы. Из людей никто не пострадал.
Ранее ростовчане пожаловались на молчание сирен при атаках БПЛА.