«Проверки на Юпитере»: в Ростове продают инопланетный камень почти за 350 тысяч руб

Posted 15 февраля, 12:28
Published 15 февраля, 12:28
Modified 16 февраля, 07:42
Updated 16 февраля, 07:42
Ростовчанин утверждает, что камень выражает настроение будущего хозяина. Всего на нем отображено четыре состояния: решающее все вопросы, игривое, ленивое и повелевающее. Действительно, если присмотреться, то на камне можно разглядеть неровности, напоминающее лицо.
Кроме того, если будущих обладатель камня предложит больше 345 тысяч рублей, то его будут ждать положительные изменения на работе, защита от финансовых проблем, также появится дар убеждения и полезные знакомства.
Указано, что камень настоящий на 100%, есть гарантия качества НЛО. Продавец готов отправить товар на экспертизу на Юпитер или Сатурн. Примечательно, что ростовчанин готов обменять камень.
«Рассмотрю обмен на зарубежную или межгалактическую недвижимость, автомобиль из „Назад в будущее“, товары брендов Аррlе, Sаmsung…другое нечеловеческое не предлагать. Обмен равнозначный, только с Вашей доплатой», — пишет автор предложения.
Ранее RostovGazeta рассказала, что «Яйцо дракона» продают в Ростове-на-Дону за один миллион рублей.