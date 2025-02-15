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Posted 15 февраля, 12:28

Published 15 февраля, 12:28

Modified 16 февраля, 07:42

Updated 16 февраля, 07:42

«Проверки на Юпитере»: в Ростове продают инопланетный камень почти за 350 тысяч руб

«Проверки на Юпитере»: в Ростове продают инопланетный камень почти за 350 тысяч руб

15 февраля 2025, 12:28
Фото: Шедеврум. «Проверки на Юпитере»: в Ростове продают инопланетный камень почти за 350 тысяч руб

Житель Ростова заполучил инопланетный камень и продает его за 345 тыс рублей

Житель Ростова-на-Дону стал счастливым обладателем космического камня. Редкую находку мужчина готов продать за 345 тысяч рублей или обменять на межгалактическую недвижимость. Предложение опубликовано на известном сайте объявлений.

Ростовчанин утверждает, что камень выражает настроение будущего хозяина. Всего на нем отображено четыре состояния: решающее все вопросы, игривое, ленивое и повелевающее. Действительно, если присмотреться, то на камне можно разглядеть неровности, напоминающее лицо.

Кроме того, если будущих обладатель камня предложит больше 345 тысяч рублей, то его будут ждать положительные изменения на работе, защита от финансовых проблем, также появится дар убеждения и полезные знакомства.

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Указано, что камень настоящий на 100%, есть гарантия качества НЛО. Продавец готов отправить товар на экспертизу на Юпитер или Сатурн. Примечательно, что ростовчанин готов обменять камень.

«Рассмотрю обмен на зарубежную или межгалактическую недвижимость, автомобиль из „Назад в будущее“, товары брендов Аррlе, Sаmsung…другое нечеловеческое не предлагать. Обмен равнозначный, только с Вашей доплатой», — пишет автор предложения.

Ранее RostovGazeta рассказала, что «Яйцо дракона» продают в Ростове-на-Дону за один миллион рублей.

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