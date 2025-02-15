«Проверки на Юпитере»: в Ростове продают инопланетный камень почти за 350 тысяч руб

Ростовчанин утверждает, что камень выражает настроение будущего хозяина. Всего на нем отображено четыре состояния: решающее все вопросы, игривое, ленивое и повелевающее. Действительно, если присмотреться, то на камне можно разглядеть неровности, напоминающее лицо.