«Прям над домами жахнуло»: появились кадры атаки БПЛА на Ростов-на-Дону 15 февраля

В комментариях горожане подтвердили, что слышали звук взрыва. А вот оповещение не работало накануне. Незадолго до атаки в регионе в очередной раз объявили беспилотную опасность, прислав оповещения пользователям приложения МЧС. Однако сирены в городе традиционно молчали.