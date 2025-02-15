«Прям над домами жахнуло»: появились кадры атаки БПЛА на Ростов-на-Дону 15 февраля

Posted 15 февраля, 06:26
Published 15 февраля, 06:26
Modified 15 февраля, 06:28
Updated 15 февраля, 06:28
На кадрах сначала слышно жужжание, характерное для мотора БПЛА. Затем появляется яркая вспышка над горизонтом, а через несколько секунд доносится сильный грохот.
«На видео не так сильно, как это было», — пишет очевидец.
«На ГПЗ окна затряслись», — поделился еще один житель города.
«Прям над домами жахнуло», — сообщил комментатор.
От грохота после 01.00 мск проснулась почти половина города. Весь Западный его слышал. Даже на окраине Ростова, за Левенцовкой от звуковой волны сработала сигнализация у нескольких автомобилей.
В комментариях горожане подтвердили, что слышали звук взрыва. А вот оповещение не работало накануне. Незадолго до атаки в регионе в очередной раз объявили беспилотную опасность, прислав оповещения пользователям приложения МЧС. Однако сирены в городе традиционно молчали.
К утру стало известно, что в результате падения обломков дрона повреждена крыша частного дома.