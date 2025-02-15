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Posted 15 февраля, 06:26

Published 15 февраля, 06:26

Modified 15 февраля, 06:28

Updated 15 февраля, 06:28

«Это панцирь бьет»: Момент атаки БПЛА на Ростов попал на видео

«Прям над домами жахнуло»: появились кадры атаки БПЛА на Ростов-на-Дону 15 февраля

15 февраля 2025, 06:26
Фото: Минобороны России. «Это панцирь бьет»: Момент атаки БПЛА на Ростов попал на видео

Появились кадры атаки БПЛА на Ростов-на-Дону 15 февраля

На видео попал момент атаки беспилотников в ночь на 15 февраля. Очевидцы сняли на камеру, как система ПВО сбила дрон над Ростовом.

На кадрах сначала слышно жужжание, характерное для мотора БПЛА. Затем появляется яркая вспышка над горизонтом, а через несколько секунд доносится сильный грохот.

«На видео не так сильно, как это было», — пишет очевидец.
«На ГПЗ окна затряслись», — поделился еще один житель города.
«Прям над домами жахнуло», — сообщил комментатор.

От грохота после 01.00 мск проснулась почти половина города. Весь Западный его слышал. Даже на окраине Ростова, за Левенцовкой от звуковой волны сработала сигнализация у нескольких автомобилей.

Видео: тг Это Ростов новости. «Это панцирь бьет»: Момент атаки БПЛА на Ростов попал на видео
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В комментариях горожане подтвердили, что слышали звук взрыва. А вот оповещение не работало накануне. Незадолго до атаки в регионе в очередной раз объявили беспилотную опасность, прислав оповещения пользователям приложения МЧС. Однако сирены в городе традиционно молчали.

К утру стало известно, что в результате падения обломков дрона повреждена крыша частного дома.

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