rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 07:05

Published 15 февраля, 07:05

Modified 15 февраля, 07:07

Updated 15 февраля, 07:07

«Соседи оповестили»: ростовчане жалуются на отсутствие сирен при атаках БПЛА

«Соседи оповестили, что упало»: ростовчане жалуются на молчание сирен при атаках БПЛА

15 февраля 2025, 07:05
Фото: rostovgazeta.ru. «Соседи оповестили»: ростовчане жалуются на отсутствие сирен при атаках БПЛА

Ростовчане возмущены молчанием сирен при атаках БПЛА

В Ростове не сработала система оповещения о ЧС во время атаки беспилотников 15 февраля. Об этом местные жители сообщают в комментариях к посту врио губернатора Юрия Слюсаря.

Напомним, обломки сбитого дрона приземлились на дом в переулке Ермака, 34. Фрагменты БПЛА проломили кровлю. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако многих возмутило отсутствие предупреждения населения об атаке.

— Не было никакого оповещения. Нам соседи сообщили, что упал беспилотник. При чем у моих соседей через забор, — написал один из ростовчан.
Обломки БПЛА проломили крышу дома в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее
— На голову будет падать — а оповещения так и не включат, — посетовал другой.
— Когда уже будет оповещение? — поинтересовались подписчики.
— Видимо, никогда. Еду от родных из Краснодарского края, там все работает, — ответили ему.
Читайте также:
«Прям над домами жахнуло»: появились кадры атаки БПЛА на Ростов-на-Дону 15 февраляЮрий Слюсарь 2 февраля объявил опасность БПЛА в Ростовской областиЧетыре города и семь районов Ростовской области подверглись атаке БПЛА
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ЧС#БПЛА#Безопасность#Ростов#Система оповещения#Местные жители#Обломки#Атака#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика