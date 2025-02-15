«Соседи оповестили, что упало»: ростовчане жалуются на молчание сирен при атаках БПЛА

Posted 15 февраля, 07:05
Published 15 февраля, 07:05
Modified 15 февраля, 07:07
Updated 15 февраля, 07:07
Напомним, обломки сбитого дрона приземлились на дом в переулке Ермака, 34. Фрагменты БПЛА проломили кровлю. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако многих возмутило отсутствие предупреждения населения об атаке.
— Не было никакого оповещения. Нам соседи сообщили, что упал беспилотник. При чем у моих соседей через забор, — написал один из ростовчан.
— На голову будет падать — а оповещения так и не включат, — посетовал другой.
— Когда уже будет оповещение? — поинтересовались подписчики.
— Видимо, никогда. Еду от родных из Краснодарского края, там все работает, — ответили ему.