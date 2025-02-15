Ледяные глыбы разрушили центральный пляж Таганрога

Posted 15 февраля, 20:49
Published 15 февраля, 20:49
Modified 15 февраля, 20:57
Updated 15 февраля, 20:57
В субботу, 15 февраля, из-за ветрового нагона в Таганрогском заливе на берег вышло большое количество крупных глыб. Льдин настолько много, что они полностью покрыли пляж и снесли некоторые объекты инфраструктуры: лавочки, урны и одну душевую кабину.
Мэр предупредила, что непогода сохранится в Таганроге еще какое-то время, поэтому к восстановлению пляжа приступят только после наступления благоприятной обстановки.
Добавим, что местным жителям не рекомендуется гулять по льду и находится рядом с ним. Необходимо помнить о правилах безопасности.
Ранее берега водоемов Ростовской области покрылись мертвой рыбой из-за экстремальной погоды.