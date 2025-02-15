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Posted 15 февраля, 20:49

Published 15 февраля, 20:49

Modified 15 февраля, 20:57

Updated 15 февраля, 20:57

Сотни ледяных глыб разрушили центральный пляж Таганрога

Ледяные глыбы разрушили центральный пляж Таганрога

15 февраля 2025, 20:49
Фото: Телеграм-канал Светланы Камбуловой. Сотни ледяных глыб разрушили центральный пляж Таганрога
В Таганроге произошел новый природный катаклизм — сотни больших льдин вышли на берег из-за ветрового нагона воды. В связи с этим пляж понес немало разрушений, сообщает глава города Светлана Камбулова.

В субботу, 15 февраля, из-за ветрового нагона в Таганрогском заливе на берег вышло большое количество крупных глыб. Льдин настолько много, что они полностью покрыли пляж и снесли некоторые объекты инфраструктуры: лавочки, урны и одну душевую кабину.

Мэр предупредила, что непогода сохранится в Таганроге еще какое-то время, поэтому к восстановлению пляжа приступят только после наступления благоприятной обстановки.

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Добавим, что местным жителям не рекомендуется гулять по льду и находится рядом с ним. Необходимо помнить о правилах безопасности.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Таганрог#Ветер#Таганрогский залив#Природные явления#Пляж#Живая природа#Мороз#Ледяная корка
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