Ледяные глыбы разрушили центральный пляж Таганрога

В субботу, 15 февраля, из-за ветрового нагона в Таганрогском заливе на берег вышло большое количество крупных глыб. Льдин настолько много, что они полностью покрыли пляж и снесли некоторые объекты инфраструктуры: лавочки, урны и одну душевую кабину.