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Posted 15 февраля, 07:07

Published 15 февраля, 07:07

Modified 15 февраля, 07:09

Updated 15 февраля, 07:09

«Это прям беспилотник лежит»: очевидцы сняли на камеру последствия атаки на Ростов

«Там прям беспилотник лежит»: в Сеть попали кадры с места падения БПЛА в Ростове

15 февраля 2025, 07:07
Фото: Минобороны России. «Это прям беспилотник лежит»: очевидцы сняли на камеру последствия атаки на Ростов

В Сеть попали кадры с места падения БПЛА в Ростове

Обломки сбитого над Ростовом беспилотника попали на камеру, очевидцы делятся кадрами ночного происшествия в Сети.

Местные жители сняли на камеру обломки беспилотника, сбитого над Ростовом в ночь на 15 февраля. Видео появилось в соцсетях.

По словам очевидцев, спасатели стоят неподалеку от места ЧП, пока там работают взрывотехники. Специалисты занимаются обезвреживанием упавших фрагментов, в которых могут находиться взрывчатка и детонатор.

Видео: тг Это Ростов новости. «Это прям беспилотник лежит»: очевидцы сняли на камеру последствия атаки на Ростов
Четыре беспилотника взорвались над Азовским морем в ночь на 8 января
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— Все разбитое. Мне страшно туда выходить, — рассказывает девушка, снимая видео. — Это реально беспилотник лежит. Это какая-то прям огромная штука от него.
— А оповещений не было никаких, кроме сообщений в пабликах и в приложении МЧС, — возмущаются в комментариях. — А как их услышишь, когда спишь? Нужна мощная сирена для таких случаев.

Ранее RostovGazeta публиковала момент, когда ПВО сбила беспилотник. В результате один из обломков проломил крышу частного дома на Западном.

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