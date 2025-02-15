«Там прям беспилотник лежит»: в Сеть попали кадры с места падения БПЛА в Ростове

Posted 15 февраля, 07:07
Published 15 февраля, 07:07
Modified 15 февраля, 07:09
Updated 15 февраля, 07:09
Местные жители сняли на камеру обломки беспилотника, сбитого над Ростовом в ночь на 15 февраля. Видео появилось в соцсетях.
По словам очевидцев, спасатели стоят неподалеку от места ЧП, пока там работают взрывотехники. Специалисты занимаются обезвреживанием упавших фрагментов, в которых могут находиться взрывчатка и детонатор.
— Все разбитое. Мне страшно туда выходить, — рассказывает девушка, снимая видео. — Это реально беспилотник лежит. Это какая-то прям огромная штука от него.
— А оповещений не было никаких, кроме сообщений в пабликах и в приложении МЧС, — возмущаются в комментариях. — А как их услышишь, когда спишь? Нужна мощная сирена для таких случаев.
Ранее RostovGazeta публиковала момент, когда ПВО сбила беспилотник. В результате один из обломков проломил крышу частного дома на Западном.