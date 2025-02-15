В Ростове оцепили территорию в месте падения обломков БПЛА

Posted 15 февраля, 07:02
Published 15 февраля, 07:02
Modified 15 февраля, 07:04
Updated 15 февраля, 07:04
Напомним, в ночь на 15 февраля во время атаки на Ростов-на-Дону обломки БПЛА упали на жилой дом в Железнодорожном районе. В результате была повреждена кровля жилого здания, никто не пострадал.
Скрябин сообщил, что побывал на месте происшествия. По его словам, на месте сейчас работают специалисты-взрывотехники, а территорию рядом с домом оцепили.
В случае необходимости для жильцов будут организованы теплые помещения и питание. «В оперативном порядке на месте происшествия работают службы реагирования, отключен газ. Прошу всех сохранять спокойствие», — призвал и. о. главы администрации города.