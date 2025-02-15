rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 07:02

Published 15 февраля, 07:02

Modified 15 февраля, 07:04

Updated 15 февраля, 07:04

Улица Ермака в Ростове

В Ростове оцепили территорию в месте падения обломков БПЛА

15 февраля 2025, 07:02
Фото: Яндекс. Карты. Улица Ермака в Ростове
На месте падения обломков БПЛА на жилой дом в Ростове работают специалисты-взрывотехники, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Александр Скрябин.

Напомним, в ночь на 15 февраля во время атаки на Ростов-на-Дону обломки БПЛА упали на жилой дом в Железнодорожном районе. В результате была повреждена кровля жилого здания, никто не пострадал.

Скрябин сообщил, что побывал на месте происшествия. По его словам, на месте сейчас работают специалисты-взрывотехники, а территорию рядом с домом оцепили.

«Прям над домами жахнуло»: появились кадры атаки БПЛА на Ростов-на-Дону 15 февраля
Узнать подробнее

В случае необходимости для жильцов будут организованы теплые помещения и питание. «В оперативном порядке на месте происшествия работают службы реагирования, отключен газ. Прошу всех сохранять спокойствие», — призвал и. о. главы администрации города.

Читайте также:
Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону в ночь на 15 февраляИтоги субботы: Ростовская область подверглась атаке 18 беспилотниковВ районе Сельмаша в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
#Видео#Ростов-на-Дону#Беспилотники#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Происшествия#Александр Скрябин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика